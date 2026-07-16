Đưa trái tim vượt 1.700km cứu sống bệnh nhi

Các bác sỹ Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM thực hiện thành công ca ghép tim cho một bệnh nhi 15 tuổi suy tim giai đoạn cuối nhờ trái tim hiến tặng từ một người bệnh chết não từ khoảng cách 1.700km.

Các bác sỹ Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh vừa thực hiện thành công ca ghép tim cho một bệnh nhi 15 tuổi suy tim giai đoạn cuối nhờ trái tim hiến tặng từ một người bệnh chết não 49 tuổi từ khoảng cách 1.700km./.