VSCF 2026: Thúc đẩy hệ sinh thái chuyển đổi xanh ngành xây dựng

Diễn đàn Phát triển Bền vững Ngành Xây dựng Việt Nam (VSCF 2026) quy tụ hơn 700 đại biểu, kết nối cơ quan quản lý, doanh nghiệp và chuyên gia để bàn giải pháp thúc đẩy chuyển đổi xanh, hướng tới mục tiêu Net Zero.

Diễn đàn Phát triển Bền vững Ngành Xây dựng Việt Nam (VSCF 2026) diễn ra ngày 16/7 tại Hà Nội, quy tụ hơn 700 đại biểu, hơn 100 doanh nghiệp cùng các chuyên gia, đại diện tổ chức quốc tế nhằm bàn giải pháp thúc đẩy chuyển đổi xanh và phát triển bền vững cho ngành xây dựng.

Tại diễn đàn, các đại biểu tập trung thảo luận về vật liệu và công nghệ xây dựng bền vững, ESG - tài chính xanh, xuất khẩu và giải pháp kiến tạo không gian sống bền vững. Chuyển đổi xanh được xác định là yêu cầu xuyên suốt trong toàn bộ vòng đời công trình, đồng thời trở thành yếu tố nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Theo Bộ Xây dựng, Việt Nam hiện có hơn 828 công trình đạt chứng nhận xanh và khoảng 2.900 cơ sở sản xuất vật liệu xây không nung. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi vẫn đối mặt với nhiều thách thức về chi phí đầu tư, tiêu chuẩn kỹ thuật và khả năng tiếp cận tín dụng xanh.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban Tổ chức cũng vinh danh 17 doanh nghiệp tiên phong trong phát triển bền vững, trao chứng nhận công trình xanh và ra mắt Vườn ươm VSCF nhằm thúc đẩy các sáng kiến xanh đi vào thực tiễn./.