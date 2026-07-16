Tây Ninh công bố tình huống khẩn cấp tại hai khu vực sạt lở nghiêm trọng

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Tây Ninh, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có quyết định công bố tình huống khẩn cấp đối với hai khu vực sạt lở tại bờ Nam kênh Cả Gừa (ấp Bàu Vuông, xã Tuyên Thạnh) và bờ Bắc kênh Dương Văn Dương (xã Hậu Thạnh), nhằm khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân và hệ thống hạ tầng giao thông, thủy lợi.

Ông Đỗ Hữu Phương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Tây Ninh cho biết, tại bờ Nam kênh Cả Gừa, tuyến đường bờ kênh dài khoảng 4,8 km được đầu tư từ năm 2015, vừa làm nhiệm vụ ngăn lũ bảo vệ hơn 600 ha đất sản xuất nông nghiệp vừa là tuyến giao thông huyết mạch phục vụ việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, vật tư, nông sản của khoảng 200 hộ dân tại ấp Thận Cần và ấp Bàu Vuông.

Sạt lở xảy ra ngày 10/6/2026 với chiều dài khoảng 50 m. Khu vực này bị sụt lún sâu từ 1,6-2,1 m; phạm vi sạt lở lấn từ mép kênh vào nền đường từ 2,3-3 m, phía dưới nền đường bị khoét sâu thêm 0,5-0,7 m.

Mái kênh phía ngoài xuất hiện hàm ếch dài khoảng 15 m, rộng 2,6 m, làm hư hỏng hoàn toàn mặt đường. Hiện trường tiếp tục xuất hiện nhiều vết nứt rộng 15-20 cm và có nguy cơ lan rộng, đe dọa an toàn giao thông cũng như việc vận chuyển hàng hóa, vật tư, nông sản của người dân trong khu vực.

Nguyên nhân được xác định là do nắng hạn kéo dài làm mực nước kênh hạ thấp, bờ kênh xuất hiện nhiều lỗ rỗng; khi xảy ra mưa lớn kết hợp dòng chảy xiết đã gây xói mòn mái kênh, tạo hàm ếch khoét sâu vào nền đường, dẫn đến sạt lở nghiêm trọng.

Đối với bờ Bắc kênh Dương Văn Dương, theo ông Đỗ Hữu Phương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Tây Ninh, toàn tuyến ghi nhận khoảng 20 vị trí sạt lở với tổng chiều dài khoảng 871 m. Trong đó có 7 điểm sạt lở nghiêm trọng, tổng chiều dài khoảng 517 m cần được xử lý khẩn cấp.

Cụ thể, điểm sạt lở từ cầu treo Hậu Thạnh Đông đến cầu kênh Quận (ấp Nguyễn Lộc) dài khoảng 350 m, bị sạt lở lấn sâu 3-4 m đến sát mép đường đan, xuất hiện hàm ếch, mặt đường lún và rạn nứt; trước nhà ông Nguyễn Văn Giỏi (ấp Nguyễn Lộc), đoạn sạt lở dài khoảng 26 m làm hư hỏng mặt đường bê tông; trước nhà ông Trần Công Hoàng (ấp Nguyễn Lộc), đoạn dài khoảng 25 m bị sạt lở, cống thoát nước hư hỏng tạo hàm ếch, mặt đường sụt lún từ 5-10 cm.

Ba điểm còn lại gồm khu vực trước nhà ông Huỳnh Văn Ấn và bà Huỳnh Thị Ngọc Anh (ấp Hoàng Mai), cùng trước nhà ông Nguyễn Thanh Quang và ông Lê Phi Phố (ấp Ngọc Ân) đều xuất hiện tình trạng sạt lở lấn sâu từ 2-4 m, hình thành hàm ếch, mặt đường bê tông nứt, sụt lún và có nguy cơ tiếp tục mở rộng. Ngoài ra, khu vực còn 13 điểm sạt lở khác với tổng chiều dài khoảng 354 m cần được gia cố để ngăn diễn biến tiếp tục xảy ra.

Theo ông Đỗ Hữu Phương, nguyên nhân sạt lở tại khu vực này là do dòng chảy xiết tác động vào nền đất yếu, nhiều đoạn không còn lưu không bờ kênh; cùng với lưu lượng phương tiện thủy lưu thông lớn và mực nước mùa khô xuống thấp đã làm gia tăng hiện tượng xói mòn, tạo hàm ếch, gây mất ổn định mái bờ.

Hiện 7 điểm sạt lở nghiêm trọng đã làm hư hỏng mặt đường bờ kênh, ảnh hưởng trực tiếp đến tuyến giao thông liên ấp Nguyễn Lộc-Hoàng Mai-Nguyễn Khỏe-Thanh An-Ngọc Ân và đe dọa an toàn của khoảng 520 hộ dân đang sinh sống trong khu vực.

Trước tình hình trên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Minh Lâm yêu cầu các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó theo quy định; chủ động sơ tán người và tài sản khỏi khu vực nguy hiểm khi cần thiết; cắm biển cảnh báo, khoanh vùng, không cho người và phương tiện vào khu vực sạt lở; bố trí lực lượng trực canh theo dõi chặt chẽ diễn biến; tổ chức xử lý bước đầu nhằm hạn chế sạt lở tiếp tục phát triển.

Đồng thời, các địa phương khẩn trương khảo sát, lập, phê duyệt phương án xử lý cấp bách; huy động nhân lực, vật tư và các nguồn lực, kể cả Quỹ Phòng, chống thiên tai để triển khai công trình khẩn cấp theo quy định. Ủy ban Nhân dân các xã Tuyên Thạnh và Hậu Thạnh tập trung theo dõi diễn biến sạt lở, chủ động di dời dân cư khi cần thiết, tổ chức thực hiện các công trình xử lý khẩn cấp…/.

Sạt lở và sụt lún gia tăng, đe dọa hạ tầng giao thông ở Tây Ninh Chỉ trong hơn 5 tháng đầu năm, tỉnh Tây Ninh ghi nhận 9 vụ sạt lở, sụt lún đất với tổng chiều dài khoảng 416m, làm hư hỏng nhiều tuyến giao thông, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân.

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