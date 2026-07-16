Sân bay Nội Bài diễn tập chữa cháy, cứu hộ tàu bay mất khả năng di chuyển

Sáng 16/7, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức Diễn tập phương án xử lý tình huống chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và di dời tàu bay mất khả năng di chuyển với sự tham gia của hàng trăm nhân sự cùng nhiều trang thiết bị chuyên dụng.

Tình huống giả định đặt ra là chuyến bay mang số hiệu X123 (chặng bay Singapore-Hà Nội) của Hãng hàng không X sử dụng tàu bay A321-200 gặp sự cố hệ thống dầu thủy lực.

Cụ thể, vào lúc 9h40, tàu bay hạ cánh trên đường cất, hạ cánh 11R/29L, sập hai càng chính do áp suất thủy lực giảm. Quá trình xả đà khiến thân tàu bay ma sát với đường băng dẫn đến phát tia lửa gây cháy, dừng tại cuối đường cất hạ cánh và mất khả năng tự di chuyển. Trên tàu bay lúc này có 185 hành khách, 2 tấn hàng hóa và 8 thành viên phi hành đoàn (2 phi công, 6 tiếp viên).

Ngay lập tức, Sở chỉ huy khẩn nguy cứu nạn Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đã thông báo báo động, thiết lập Sở chỉ huy hiện trường và kích hoạt phương án khẩn nguy hoàn toàn.

Chỉ trong vòng không đầy 3 phút kể từ khi tàu bay gặp sự cố dừng trên đường cất, hạ cánh, lực lượng cơ sở gồm 15 nhân viên cứu hỏa khẩn nguy của cảng cùng 4 xe chữa cháy đã tiếp cận hiện trường.

Ngay sau đó, sự chi viện từ 12 chiến sỹ cùng 2 xe chữa cháy của Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 22 và 10 chiến sỹ cùng 2 xe chữa cháy của Tiểu đoàn căn cứ Sân bay Nội Bài đồng loạt tiếp cận.

Đội hình chữa cháy đã nhanh chóng triển khai để phun bọt chữa cháy ngăn cháy lan, đồng thời phun nước làm mát bảo vệ thân tàu bay, tạo lối thoát nạn cho hành khách.

Cùng thời điểm, Đội Y tế khẩn nguy Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài triển khai lực lượng sơ cấp cứu, thiết lập sơ đồ phân loại nạn nhân (đen/đỏ/vàng/xanh) và tiến hành cấp cứu cho 6 hành khách giả định bị thương, mắc kẹt trong thân tàu bay. Công an Cửa khẩu và Đồn công an Nội Bài cũng nhanh chóng huy động 13 cán bộ chiến sỹ phối hợp bảo vệ hiện trường, đảm bảo an ninh trật tự.

Đội Y tế khẩn nguy Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài tiến hành cấp cứu cho 6 hành khách giả định bị thương tại buổi diễn tập. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngay sau khi công tác cứu nạn hoàn tất, 38 nhân sự thuộc các đơn vị của Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài và Công ty Cổ phần Phục vụ mặt đất Hà Nội (HGS) đã tham gia thao tác trực tiếp di dời tàu bay mất khả năng di chuyển.

Lực lượng kỹ thuật đã áp dụng bộ thiết bị cứu hộ tàu bay chuyên dụng bao gồm: thiết bị cân bằng phía trước và sau tàu bay, cột khí áp suất thấp, 6 túi khí và bộ dây nâng. Xe cẩu tải trọng 30 tấn được huy động để tiến hành nâng thân sau tàu bay cố định với trailer, trước khi kết hợp với xe kéo đẩy để đưa tàu bay giải phóng an toàn khỏi đường cất, hạ cánh 11R/29L.

Đến 11h cùng ngày, công tác thu hồi phương tiện, dọn dẹp môi trường và xác nhận đường băng đảm bảo khai thác đã được hoàn tất.

Kết thúc sự kiện, Ban chỉ đạo đã tổ chức bình giảng, rút kinh nghiệm tại hiện trường. Cuộc diễn tập đã hoàn thành các mục tiêu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang thiết bị, tài sản.

Khẳng định an toàn hàng không luôn được xem là yếu tố sống còn, là mục tiêu hàng đầu của mọi quốc gia và cảng hàng không, sân bay, lãnh đạo Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài cho rằng thực tế sự cố tàu bay hiếm khi xảy ra, nhưng một khi xảy ra sẽ để lại hậu quả khôn lường về sinh mạng con người, trang thiết bị và tài sản.

"Việc chủ động phòng ngừa, luôn trong tâm thế sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn nguy, cháy nổ tàu bay là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và liên tục tại Sân bay Nội Bài," lãnh đạo cảng hàng không lớn nhất miền Bắc nhấn mạnh./.

Nội Bài có bước nhảy vọt thứ hạng trong top 100 sân bay tốt nhất thế giới Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đã có bước nhảy vọt ấn tượng khi vươn lên vị trí thứ 71 trong danh sách 100 sân bay tốt nhất toàn cầu do Tổ chức quốc tế Skytrax công bố.