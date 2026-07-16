Sáu ngân hàng “rót vốn” mở rộng cao tốc TP.HCM-Trung Lương-Mỹ Thuận

Sáng 16/7, Công ty Trách nhiệm hữu hạn BOT cao tốc Sài Gòn-Mỹ Thuận (doanh nghiệp dự án) và liên danh 6 ngân hàng gồm Vietcombank làm đầu mối cùng Vietinbank, BIDV, Agribank, TPBank và VPBank đã ký kết hợp đồng tín dụng hợp vốn với tổng hạn mức 27.094 tỷ đồng để tài trợ Dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận từ 4 làn xe lên 6-8 làn xe.

Là đơn vị đứng đầu liên danh nhà đầu tư của dự án mở rộng cao tốc này theo phương thức đối tác công-tư (PPP), theo ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Đèo Cả, dự án có chiều dài hơn 96km, đi qua Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh và Đồng Tháp, được khởi công vào tháng 12/2025, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2028.

Dự án có tổng mức đầu tư 36.125 tỷ đồng và không sử dụng vốn ngân sách Nhà nước. Toàn bộ nguồn lực được huy động từ khu vực tư nhân gồm 5.426 tỷ đồng vốn chủ sở hữu, 3.605 tỷ đồng vốn hợp tác kinh doanh và 27.094 tỷ đồng vốn tín dụng. Đây là một trong những dự án BOT giao thông có quy mô huy động vốn tư nhân lớn nhất tại Việt Nam đến thời điểm này.

Trong điều kiện ngân sách Nhà nước còn hạn chế, việc huy động nguồn lực xã hội thông qua phương thức PPP là hướng đi đúng đắn và cần tiếp tục được phát huy, ông Hoàng cho rằng việc các tổ chức tín dụng tham gia cấp vốn cũng thể hiện trách nhiệm của các ngân hàng trong việc phát triển hạ tầng giao thông đất nước trên cơ sở đánh giá khách quan, đúng mức về tính khả thi của dự án và năng lực triển khai của liên danh nhà đầu tư.

“Sự kết hợp này tạo nên nguồn lực tổng hợp, giúp dự án chủ động hơn về tài chính, tổ chức thi công và quản trị trong suốt vòng đời đầu tư, trên nguyên tắc lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ và trách nhiệm cùng thực hiện,” ông Hoàng quả quyết.

Lễ ký kết hợp đồng tín dụng hợp vốn với tổng hạn mức 27.094 tỷ đồng để tài trợ Dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Phát biểu tại lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng nhìn nhận việc đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận theo phương thức PPP là yêu cầu cấp thiết, không chỉ để giải quyết tình trạng quá tải, nâng cao an toàn giao thông mà còn để giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở ra không gian phát triển mới cho toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Để một dự án PPP có thể triển khai thành công, Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng ghi nhận và đánh giá cao 6 ngân hàng thương mại lớn cùng tham gia tài trợ vốn cho dự án cho thấy phương án đầu tư và phương án tài chính đã được nghiên cứu, thẩm định nghiêm túc; đồng thời thể hiện sự tin tưởng đối với năng lực của liên danh nhà đầu tư và triển vọng phát triển của dự án.

Để nguồn vốn sớm được chuyển hóa thành khối lượng thi công thực tế, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam bám sát quá trình triển khai, chủ động phối hợp với các cơ quan của Bộ, địa phương, doanh nghiệp dự án và liên danh nhà đầu tư để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, nhất là về mặt bằng và nguồn vật liệu; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kiểm soát tiến độ, chất lượng, an toàn và tham mưu xử lý ngay các vấn đề vượt thẩm quyền.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng ghi nhận và đánh giá cao 6 ngân hàng thương mại lớn cùng tham gia tài trợ vốn cho dự án. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Liên danh nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án khẩn trương phối hợp chặt chẽ với các ngân hàng tài trợ hoàn thiện điều kiện giải ngân, bố trí đủ vốn chủ sở hữu, quản lý và sử dụng vốn đúng mục đích, công khai, minh bạch, hiệu quả; huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công khoa học, kiểm soát chặt chẽ chất lượng, tiến độ, chi phí, an toàn lao động, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

Bộ Xây dựng đề nghị các ngân hàng tài trợ phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp dự án, giải ngân kịp thời theo khối lượng và tiến độ, đồng thời tăng cường giám sát việc sử dụng vốn, bảo đảm hiệu quả đầu tư dự án./.

Mở rộng cao tốc TP Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận theo phương thức PPP Dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận có tổng mức đầu tư 36.172 tỷ đồng, Tập đoàn Đèo Cả là đại diện liên danh nhà đầu tư thực hiện dự án.