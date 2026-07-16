Mưa lớn gây sạt lở nhiều tuyến đường, giao thông Lai Châu chia cắt cục bộ

Mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua đã gây sạt lở nghiêm trọng trên nhiều tuyến quốc lộ thuộc địa bàn tỉnh Lai Châu, làm gián đoạn giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện.

Tại Km158 Quốc lộ 279 đoạn đèo Khau Co qua bản Sắp Ngụa, xã Mường Than, mưa lớn gây sạt lở đất đá với khối lượng lớn, làm tắc hoàn toàn tuyến đường.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lai Châu, đã phối hợp với Công an xã Mường Than và Ban quản lý dự án đường bộ 2 khẩn trương hót dọn đất đá, cắm biển cảnh báo, phân luồng và điều tiết giao thông. Tuy nhiên, do nguy cơ sạt lở vẫn còn, thời điểm thông xe chưa thể xác định.

Tại Km95+900, tỉnh lộ 127 thuộc địa phận xã Bum Tở cũng đang bị sạt lở khiến các phương tiện chưa thể lưu thông. Công an xã đề nghị người dân và người tham gia giao thông không di chuyển qua khu vực trên, chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, đồng thời chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn.

Hiện nay nhiều nơi tại Lai Châu đang có mưa, nhiều tuyến đường như Quốc lộ 4D, Quốc lộ 12, tỉnh lộ 128, tỉnh lộ 135, Quốc lộ 279... có nguy cơ sạt lở rất cao.

Sạt lở gây đứt đường tại Km76+250 Quốc lộ 12 thuộc địa phận xã Lê Lợi (Lai Châu). (Ảnh: TTXVN phát)

Đối với Quốc lộ 12 bị sạt và đứt gãy mất 70m mặt đường vào sáng nay tại Km76+250 thuộc địa phận xã Lê Lợi dự kiến thời gian phải khắc phục dài cả tuần, Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu đã có Thông báo số 3652/TB-SXD ngày 16/7/2026 về việc phân luồng, tổ chức giao thông tạm thời.

Phương án 1 là di chuyển từ trung tâm tỉnh Lai Châu theo Quốc lộ 4D đến xã Phong Thổ; tiếp tục di chuyển theo Quốc lộ 12 đến Km40 Quốc lộ 12 (địa phận xã Pa Tần), rẽ vào Quốc lộ 4H (xã Pa Tần-xã Mù Cả), theo Quốc lộ 4H đến Km184+700 (địa phận xã Mường Nhé, tỉnh Điện Biên), tiếp tục di chuyển đến trung tâm tỉnh Điện Biên và ngược lại.

Phương án 2 di chuyển từ trung tâm tỉnh Lai Châu theo Quốc lộ 4D đến xã Phong Thổ, tiếp tục di chuyển theo Quốc lộ 12 đến Km40 Quốc lộ 12 (địa phận xã Pa Tần), rẽ vào Quốc lộ 4H (xã Pa Tần-xã Bum Tở), đến Km279 Quốc lộ 4H (địa phận xã Bum Tở), rẽ trái vào Đường tỉnh 127 (xã Bum Tở-xã Nậm Hàng), tiếp tục theo Đường tỉnh 127 đến Km87 Quốc lộ 12 (Ngã ba cầu Lai Hà), rẽ phải vào Quốc lộ 12 để đi tỉnh Điện Biên và ngược lại.

Phương án 3 có thể di chuyển từ trung tâm tỉnh Lai Châu theo Quốc lộ 4D đến Km63+500/Quốc lộ 4D (địa phận xã Bình Lư), rẽ phải vào Quốc lộ 32, tiếp tục theo Quốc lộ 32 đến Km334+580 Quốc lộ 32 (Ngã ba Mường Kim, xã Mường Kim), rẽ phải vào Quốc lộ 279, tiếp tục theo Quốc lộ 279 qua địa phận tỉnh Sơn La đến trung tâm tỉnh Điện Biên.

Tuy nhiên, các lộ trình này đều phải di chuyển hơn 300km nên người dân cần cân nhắc, tính toán kỹ để phù hợp.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển qua các khu vực sạt lở, chủ động theo dõi thông tin giao thông, chấp hành hướng dẫn của lực lượng làm nhiệm vụ và không dừng, đỗ tại những vị trí có nguy cơ sạt trượt để bảo đảm an toàn trong mùa mưa lũ./.

Mưa kéo dài khiến Quốc lộ 12 qua Lai Châu bị sạt lở nghiêm trọng Mưa lớn kéo dài gây sạt lở đất nghiêm trọng trên Quốc lộ 12, khiến tuyến giao thông nối Lai Châu với Điện Biên bị gián đoạn.

​