Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở 5 tỉnh miền núi phía Bắc

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai và Tuyên Quang tiếp tục có mưa.

Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở khu vực này.

Từ 16 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 16/7, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 90mm.

Cảnh báo nguy cơ: xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường: Bum Nưa, Hua Bum, Pắc Ta; Bình Lư, Khoen On, Lê Lợi, Mường Kim, Mường Than, Nậm Cuổi, Nậm Sỏ, Tân Uyên, Than Uyên, Tủa Sín Chải; Bản Bo, Bum Tở, Dào San, Hồng Thu, Khổng Lào, Khun Há, Mường Khoa, Nậm Hàng, Nậm Mạ, Nậm Tăm, Tân Phong, Pa Tần, Phong Thổ, Pu Sam Cáp, Sìn Hồ, Sin Suối Hồ, Tả Lèng (tỉnh Lai Châu).

Tại tỉnh Điện Biên gồm các xã, phường: Tủa Thàng; Nà Tấu, Sín Chải; Búng Lao, Chà Tở, Chiềng Sinh, Mường Chà, Mường Lạn, Mường Pồn, Mường Tùng, Na Sang, Mường Lay, Pú Nhung, Quài Tở, Sáng Nhè, Si Pa Phìn, Sính Phình.

Đối với tỉnh Sơn La gồm các xã, phường: Mường Chiên; Chiềng Hoa, Chiềng Lao, Chiềng Mung, Chiềng Sung, Huổi Một, Muổi Nọi, Mường Bú, Mường Giôn, Mường La, Nậm Ty, Ngọc Chiến, Chiềng An, Chiềng Cơi, Chiềng Sinh, Tô Hiệu, Phiêng Cằm, Sông Mã, Xím Vàng.

Cùng với đó, tại tỉnh Lào Cai có các xã, phường: Minh Lương, Nậm Xé; Chế Tạo, Dương Quỳ, Khao Mang, Lâm Thượng, Lao Chải, Mù Cang Chải, Mường Lai; Bản Hồ, Bát Xát, Cảm Nhân, Cốc San, Dền Sáng, Hợp Thành, Lục Yên, Mường Hum, Nậm Chày, Nậm Có, Sa Pa, Phúc Lợi, Púng Luông, Tả Phìn, Tả Van, Tân Lĩnh, Tú Lệ, Văn Bàn.

Mưa lớn gây lũ bùn, đá tràn xuống xã Minh Lương (Lào Cai). (Ảnh: TTXVN phát)

Ngoài ra, tỉnh Tuyên Quang có các xã, phường: Hàm Yên, Phù Lưu, Tân Mỹ, Thái Sơn; Bình Xa, Đồng Yên, Hùng Đức, Kiên Đài, Kiến Thiết, Lực Hành, Minh Quang, Tân An, Thái Hòa, Tri Phú, Yên Lập, Yên Nguyên, Yên Phú, Yên Sơn.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 7-15 giờ ngày 16/7, khu vực các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai và Tuyên Quang đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Huổi Só 147mm (Điện Biên), Hua Bum 174,8mm (Lai Châu), Chiềng Khay 104,6mm (Sơn La), Minh Lương 191mm (Lào Cai), Thành Long 100,6mm (Tuyên Quang)... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trên biển, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, khu vực phía Bắc của Bắc Biển Đông và khu vực giữa Biển Đông và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo, đêm 16/7 và ngày 17/7, khu vực biển từ Khánh Hòa đến Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực giữa Biển Đông có gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 1,5-3m.

Phía Bắc vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng-Cà Mau, từ Cà Mau-An Giang, vịnh Thái Lan, phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8 và sóng cao trên 2m.

Cảnh báo, đêm 17/7 và ngày 18/7, vùng biển từ Đắk Lắk đến Thành phố Hồ Chí Minh, phía Tây khu vực giữa Biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 1,5-3m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển cấp 2.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn./.

Mưa lớn gây sạt lở nhiều tuyến đường, giao thông Lai Châu chia cắt cục bộ Hiện nay nhiều nơi tại Lai Châu đang có mưa, nhiều tuyến đường như Quốc lộ 4D, Quốc lộ 12, tỉnh lộ 128, tỉnh lộ 135, Quốc lộ 279... có nguy cơ sạt lở rất cao.