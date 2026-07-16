Chia sẻ kinh nghiệm phục hồi sinh kế sau thiên tai tại Thái Nguyên

Ngày 16/7, tại tỉnh Thái Nguyên, Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam phối hợp với Hội Chữ thập Đỏ tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị chia sẻ kết quả Dự án “Cứu trợ khẩn cấp hộ gia đình thiệt hại do bão số 3, số 10, số 11 và hoàn lưu sau bão năm 2025” do Hiệp Hội Chữ thập Đỏ và Trăng Lưỡi liềm Đỏ quốc tế (IFRC) viện trợ không hoàn lại.

Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam, đại diện Hiệp Hội Chữ thập Đỏ và Trăng Lưỡi liềm Đỏ quốc tế, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên cùng Ban Điều hành Dự án của 10 tỉnh triển khai dự án.

Việc lựa chọn Thái Nguyên là địa phương tổ chức hội nghị tổng kết không chỉ ghi nhận những kết quả tích cực trong quá trình triển khai dự án mà còn tạo diễn đàn để các địa phương chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, góp phần hoàn thiện các mô hình hỗ trợ, nâng cao năng lực sẵn sàng ứng phó và phục hồi sau thiên tai trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp.

Tại hội nghị, bà Kiều Thị Thao, Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ tỉnh, cho biết sau gần 5 tháng triển khai tại Thái Nguyên, dự án đã hỗ trợ trực tiếp cho 495 hộ gia đình với tổng kinh phí trên 1,45 tỷ đồng; hơn 17.150 lượt người được hưởng lợi từ các hoạt động của dự án. Đặc biệt, 100% hộ được hỗ trợ sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích, không phát sinh khiếu nại, phản ánh.

Những kết quả này cho thấy phương thức hỗ trợ bằng tiền mặt kết hợp phục hồi sinh kế, cùng sự vào cuộc của chính quyền địa phương và các cấp Hội Chữ thập Đỏ, đã giúp người dân từng bước ổn định cuộc sống, tạo nền tảng để nâng cao sức chống chịu của cộng đồng trước thiên tai.

Bà Kiều Thị Thao, Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ tỉnh Thái Nguyên, phát biểu tại chương trình. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)

Theo báo cáo tổng kết, sau gần 10 tháng triển khai tại 10 tỉnh chịu ảnh hưởng bởi bão số 3, số 10, số 11 và hoàn lưu sau bão năm 2025, dự án đã hỗ trợ trực tiếp và gián tiếp 96.888 lượt người; trong đó hỗ trợ trực tiếp cho 4.975 hộ gia đình với 16.619 nhân khẩu tại 31 xã.

Dự án đã triển khai nhiều hoạt động như hỗ trợ tiền mặt đa mục đích, phục hồi sinh kế, sửa chữa nhà ở, xây dựng nhà vệ sinh, hỗ trợ bồn chứa nước, truyền thông về nước sạch, vệ sinh và nâng cao năng lực ứng phó thiên tai cho cán bộ Hội Chữ thập Đỏ các cấp.

Riêng tại tỉnh Thái Nguyên, dự án đã hỗ trợ trực tiếp cho 495 hộ gia đình với tổng kinh phí trên 1,45 tỷ đồng. Trong đó, 415 hộ được hỗ trợ tiền mặt không điều kiện để đáp ứng nhu cầu thiết yếu, 80 hộ được hỗ trợ phục hồi sinh kế thông qua chăn nuôi, sản xuất.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã trao đổi về những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai dự án, chia sẻ các mô hình, cách làm hiệu quả và bài học kinh nghiệm trong công tác cứu trợ khẩn cấp, phục hồi sinh kế sau thiên tai.

Sau hội nghị, các đại biểu đã khảo sát thực tế tại địa phương để đánh giá tác động của dự án, đồng thời xây dựng các khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả triển khai các chương trình cứu trợ nhân đạo trong thời gian tới./.

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