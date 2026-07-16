Tỉnh Điện Biên tháo gỡ điểm nghẽn trong đầu tư, tạo đà tăng trưởng năm 2026

Sau hai ngày làm việc khẩn trương, ngày 16/7, Kỳ họp thứ 4, Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XVI đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình, thông qua 20 nghị quyết quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để triển khai các nhiệm vụ phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Trong đó, Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm được xem là quyết sách có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc hoàn thành chỉ tiêu năm 2026, đạt mục tiêu tăng trưởng 10,5%.

Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu, Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các cấp, ngành tiếp tục triển khai hiệu quả các nghị quyết đã ban hành trước đó, đồng thời tập trung thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm với mục tiêu xuyên suốt là thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững.

Điểm nhấn của nghị quyết là yêu cầu xây dựng kịch bản tăng trưởng theo từng quý, từng ngành, từng lĩnh vực và từng địa phương; giao chỉ tiêu cụ thể theo phương châm "rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ kết quả," phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt hai con số.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, nghị quyết xác định nhiều giải pháp đồng bộ nhằm khai thác hiệu quả các nguồn lực phát triển. Theo đó, tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; đẩy nhanh lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách năm 2027 gắn với kế hoạch 5 năm của tỉnh…

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh là tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, phấn đấu hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; quyết liệt tháo gỡ những "điểm nghẽn" trong đầu tư, nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thủ tục đất đai và nguồn vật liệu xây dựng. Nghị quyết đặt mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, đồng thời kiên quyết điều chuyển vốn đối với các dự án chậm tiến độ sang các công trình có khả năng giải ngân tốt hơn.

Tỉnh tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án động lực, đặc biệt là dự án cao tốc Sơn La-Điện Biên-Cửa khẩu Tây Trang (giai đoạn 1), các dự án trường phổ thông liên cấp tại khu vực biên giới, cấp điện nông thôn, các dự án phát triển đô thị, nhà ở, công trình phục vụ phát triển du lịch và kinh tế đêm...

Việc tiếp tục triển khai hiệu quả 22 biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư đã ký tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Điện Biên năm 2026, cùng việc chuẩn bị tổ chức Hội chợ Thương mại quốc tế Điện Biên năm 2026 sắp triển khai được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực thu hút đầu tư và mở rộng không gian phát triển cho địa phương.

Đối với lĩnh vực nông nghiệp, nghị quyết yêu cầu tiếp tục cơ cấu lại ngành theo hướng sản xuất hàng hóa, phát triển vùng nguyên liệu gắn với chuỗi giá trị, nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP và sản phẩm chủ lực. Không chỉ chú trọng phát triển kinh tế, nghị quyết còn dành nhiều nội dung cho các lĩnh vực xã hội.

Địa phương chuẩn bị đầy đủ điều kiện cho năm học mới 2026-2027; hoàn thành đưa vào sử dụng 9 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới trước ngày 30/8/2026; triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân, nâng cao chất lượng y tế cơ sở; thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững với mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo trên 3% trong năm 2026…

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô nhấn mạnh, điều quan trọng sau khi nghị quyết được thông qua là khẩn trương cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch hành động với tiến độ rõ ràng, phân công trách nhiệm cụ thể và tăng cường kiểm tra, giám sát để các quyết sách sớm đi vào cuộc sống.

Việc Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua 20 nghị quyết, đặc biệt là nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh 6 tháng cuối năm 2026 không chỉ tạo hành lang pháp lý cho công tác điều hành mà còn thể hiện quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị trong việc phát huy mọi nguồn lực, khơi thông các động lực tăng trưởng, tạo bước bứt phá trong những tháng cuối năm, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2026./.

Bộ Xây dựng nói gì về đề xuất đầu tư cao tốc Mộc Châu-Sơn La-Điện Biên? Bộ Xây dựng đồng thuận với kiến nghị của Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La về việc lựa chọn hình thức đầu tư Dự án cao tốc Mộc Châu-Sơn La-Điện Biên theo hình thức đầu tư công.

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