Đắk Lắk triệt xóa 3 đường dây cá độ bóng đá, quy mô gần 200 tỷ đồng

Ngày 16/7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị vừa phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh đấu tranh, triệt xóa liên tiếp 3 đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet, với tổng số tiền giao dịch gần 200 tỷ đồng (theo quy định tại các Điều 321, 322, Bộ luật Hình sự).

Trước đó, thực hiện cao điểm đấu tranh với tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trong mùa giải World Cup 2026, dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh phát hiện nhiều nhóm đối tượng nghi hoạt động cá độ bóng đá với thủ đoạn rất tinh vi nên đã xác lập chuyên án để đấu tranh.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã triển khai nhiều tổ công tác đồng loạt triệt xóa thành công 3 đường dây cá độ bóng đá, bắt giữ 25 đối tượng, khám xét tại nhiều điểm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh. Tại các hiện trường, công an tạm giữ và trích xuất hàng ngàn trang dữ liệu cá cược.

Ba đối tượng cầm đầu 3 đường dây này là Nguyễn Minh Quốc (38 tuổi, trú tại xã Sông Hinh, tỉnh Đắk Lắk) và Võ Văn Toàn (30 tuổi, trú tại phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk) và Nguyễn Hoàng Phú (32 tuổi, trú tại phường phường Đông Hưng Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh).

Bước đầu, công an đã làm rõ, đầu mùa giải World Cup 2026, ba đối tượng cầm đầu 3 đường dây này đã liên hệ với những người không rõ nhân thân lai lịch nhận nhiều tài khoản cá độ bóng đá, sau đó chia nhỏ thành hàng chục tài khoản cấp dưới để trực tiếp tham gia cá cược và giao cho các con bạc tham gia cá cược.

Để đối phó với cơ quan công an, các đối tượng đã sử dụng sim điện thoại không chính chủ và các ứng dụng nhắn tin có tính bảo mật cao, cài đặt chức năng tự xóa tin nhắn, xóa dữ liệu truy cập, hạn chế gặp mặt trực tiếp và sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau để giao dịch tiền thắng thua.

Bước đầu, công an xác định từ đầu mùa giải World Cup 2026 đến nay, 3 đường dây này đã thực hiện giao dịch cá độ bóng đá với tổng số tiền gần 200 tỷ đồng.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ./.

Khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng cá độ bóng đá qua mạng mùa World Cup 2026 Ngô Tá Thành đã có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc cho Cao Hoàng Quý, Nguyễn Văn Quý, Nguyễn Văn An dưới hình thức cá cược bóng đá ăn, thua bằng tiền với tổng số tiền ghi nhận là trên 22 tỷ đồng.