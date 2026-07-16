Phú Thọ gỡ vướng cho các dự án trường học

Trước yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục và bảo đảm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh Phú Thọ đang tập trung tháo gỡ những khó khăn về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và phòng cháy, chữa cháy để đẩy nhanh tiến độ các dự án trường học.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ, mặc dù chịu nhiều tác động từ việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, ngành Giáo dục địa phương vẫn cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

Toàn tỉnh Phú Thọ hiện duy trì 1.957 cơ sở giáo dục; chất lượng giáo dục mũi nhọn giữ vững vị trí thứ 3/34 cả nước, giáo dục đại trà xếp thứ 6/34 tỉnh, thành phố trong Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm học 2025-2026. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 89,39%; hơn 95% cơ sở giáo dục đã triển khai học bạ số, hồ sơ điện tử và kết nối dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo Đề án 06.

Năm 2026, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ được bố trí kế hoạch vốn hơn 602 tỷ đồng, trong đó hơn 252 tỷ đồng đã được phân bổ để triển khai 4 dự án trọng điểm về xây mới, cải tạo các trường trung học phổ thông và đề xuất đầu tư sửa chữa 36 trường trung học phổ thông với tổng kinh phí dự kiến hơn 476 tỷ đồng, phấn đấu khởi công đồng loạt trong tháng 8 và giải ngân 100% trước ngày 31/12/2026.

Tuy nhiên, hiện nay các dự án đầu tư giáo dục đang gặp nhiều vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng; sự thiếu đồng bộ về thủ tục pháp lý trong quá trình đầu tư dự án. Bên cạnh đó, nhiều trường học không còn lưu giữ đầy đủ hồ sơ hoàn công, gây khó khăn cho công tác thẩm định, sửa chữa; yêu cầu nâng cấp đồng bộ hệ thống phòng cháy, chữa cháy theo quy chuẩn mới cũng làm tăng kinh phí và kéo dài thời gian chuẩn bị đầu tư.

Trước những vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và phòng cháy, chữa cháy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Nguyễn Khắc Hiếu yêu cầu các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn thời gian thẩm định dự án, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng nhằm bảo đảm giải ngân 100% vốn đầu tư công trước ngày 31/12/2026.

Đối với công tác phòng cháy, chữa cháy, tỉnh thống nhất ưu tiên nghiệm thu các hạng mục cải tạo, sửa chữa. Phú Thọ cũng giao Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh xây dựng dự án riêng về phòng cháy, chữa cháy nhằm đáp ứng các quy chuẩn mới.

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Phú Thọ yêu cầu ngành Giáo dục tỉnh xây dựng tiêu chí ưu tiên đầu tư, tập trung nguồn lực cho các công trình cấp thiết; phấn đấu đến năm 2029 hoàn thành 95% kế hoạch đầu tư, nâng tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia lên trên 95%.

Việc đầu tư hạ tầng giáo dục và bố trí nguồn vốn phải gắn với sắp xếp mạng lưới trường lớp sau sáp nhập, ưu tiên các dự án trọng điểm, tránh đầu tư dàn trải, lãng phí./.

Nhiều dự án trường học vùng biên chậm tiến độ vì thiếu vốn Việc các công trình trường học chậm hoàn thiện khiến các nhà trường trên địa bàn xã Tam Chung gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, thiếu phòng học và điều kiện tổ chức các hoạt động giáo dục.

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