Trung tướng Đinh Văn Nơi giữ chức Bí thư Đảng ủy Đặc khu Phú Quốc

Chiều 16/7, tại đặc khu Phú Quốc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ tại Đặc khu Phú Quốc. Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dự, trao quyết định và phát biểu chỉ đạo.

Tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang Phạm Hoàng Nam công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Quốc Anh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc giữ chức vụ Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang.

Đồng thời, công bố quyết định chỉ định Trung tướng Đinh Văn Nơi, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc nhiệm kỳ 2025-2030 theo sự điều động của Ban Bí thư.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Tiến Hải trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Đinh Văn Nơi và ông Lê Quốc Anh. (Ảnh: TTXVN phát)

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải cho biết An Giang sau sáp nhập là tỉnh có diện tích và dân số thuộc top đầu cả nước, ví như một "Việt Nam thu nhỏ," Phú Quốc đóng vai trò là cực tăng trưởng đột phá.

Vì vậy, hệ thống chính trị đặc khu Phú Quốc tập trung quán triệt tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về xây dựng Phú Quốc phát triển ngang tầm quốc tế, hướng tới mô hình phát triển vượt trội; đồng thời sẽ có những điều chỉnh về cơ chế, chính sách để tăng cường phân cấp, phân quyền, tạo điều kiện cho đặc khu phát triển nhanh hơn.

"Lãnh đạo đặc khu Phú Quốc cần tập trung quyết liệt cho công tác giải phóng mặt bằng 21 dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027, quản lý chặt chẽ đất đai, môi trường và giữ vững an ninh trật tự. Mỗi cán bộ, đảng viên cần đổi mới tư duy, phương pháp làm việc, phát huy tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao," Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhấn mạnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Đặc khu Phú Quốc Đinh Văn Nơi khẳng định sẽ cùng tập thể giữ vững đoàn kết, phát huy dân chủ, kỷ cương, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, nhất là công tác chuẩn bị tổ chức Năm APEC 2027.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc Đinh Văn Nơi nhấn mạnh, với các cơ chế, chính sách vượt trội dự kiến được ban hành và việc Phú Quốc được lựa chọn đăng cai Năm APEC 2027, Đảng ủy Đặc khu sẽ cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương và của tỉnh, quyết tâm xây dựng Phú Quốc trở thành đặc khu hiện đại, văn minh, đáng sống và là điểm đến hấp dẫn của khu vực và thế giới./.

Trung tướng Đinh Văn Nơi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, kiêm Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc Trung tướng Đinh Văn Nơi được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang và phân công kiêm giữ chức Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc.

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