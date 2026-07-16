Giáo dục tiểu học Việt Nam tiếp tục duy trì nhóm dẫn đầu khu vực Đông Nam Á

Kết quả Chương trình đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học khu vực Đông Nam Á (SEA-PLM) 2024 cho thấy Việt Nam tiếp tục đứng đầu khu vực về Toán và Đọc, đồng thời xếp thứ hai môn Viết.

Theo Báo cáo quốc gia Chương trình đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học khu vực Đông Nam Á (SEA-PLM) chu kỳ 2024 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngày 14/7/2026, giáo dục tiểu học Việt Nam tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực.

Trong số các quốc gia công bố kết quả, Việt Nam đứng đầu về Toán và Đọc, đứng thứ hai về Viết, với điểm trung bình đạt 334,6 điểm môn Toán, 323,5 điểm môn Đọc và 471,1 điểm môn Viết.

95,4% học sinh đạt ngưỡng năng lực tối thiểu môn Toán, 85,5% đạt ngưỡng năng lực tối thiểu môn Đọc; 64,9% học sinh đạt mức thành thạo cao đồng thời ở cả Toán và Đọc, cao nhất trong các quốc gia tham gia khảo sát.

Những kết quả này cho thấy Việt Nam có nhiều điều kiện thuận lợi để thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững số 4 (SDG 4) của Liên hợp quốc về giáo dục có chất lượng./.