Multimedia

Infographics

Giáo dục tiểu học Việt Nam tiếp tục duy trì nhóm dẫn đầu khu vực Đông Nam Á

Kết quả Chương trình đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học khu vực Đông Nam Á (SEA-PLM) 2024 cho thấy Việt Nam tiếp tục đứng đầu khu vực về Toán và Đọc, đồng thời xếp thứ hai môn Viết.

vna-potal-giao-duc-tieu-hoc-viet-nam-tiep-tuc-duy-tri-nhom-dan-dau-khu-vuc-dong-nam-a.jpg

Theo Báo cáo quốc gia Chương trình đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học khu vực Đông Nam Á (SEA-PLM) chu kỳ 2024 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngày 14/7/2026, giáo dục tiểu học Việt Nam tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực.

Trong số các quốc gia công bố kết quả, Việt Nam đứng đầu về Toán và Đọc, đứng thứ hai về Viết, với điểm trung bình đạt 334,6 điểm môn Toán, 323,5 điểm môn Đọc và 471,1 điểm môn Viết.

95,4% học sinh đạt ngưỡng năng lực tối thiểu môn Toán, 85,5% đạt ngưỡng năng lực tối thiểu môn Đọc; 64,9% học sinh đạt mức thành thạo cao đồng thời ở cả Toán và Đọc, cao nhất trong các quốc gia tham gia khảo sát.

Những kết quả này cho thấy Việt Nam có nhiều điều kiện thuận lợi để thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững số 4 (SDG 4) của Liên hợp quốc về giáo dục có chất lượng./.

(TTXVN/Vietnam+)
#giáo dục tiểu học #Việt Nam #SEA-PLM #thành tích học tập #mục tiêu SDG 4 #đánh giá kết quả #NQ 71-bt
Theo dõi VietnamPlus

NGHỊ QUYẾT 71 - ĐỘT PHÁ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC

Đổi mới toàn diện giáo dục

Tin liên quan

Lễ phát động cuộc thi “Lối sống xanh - Đại sứ năng động bảo vệ môi trường” diễn ra sáng 11_5 tại Trường Tiểu học Phương Mai, Hà Nội. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Khởi động cuộc thi toàn quốc lan tỏa lối sống xanh và năng động cho học sinh tiểu học

Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Nestlé Việt Nam phát động cuộc thi “Lối sống xanh - Đại sứ năng động bảo vệ môi trường,” khuyến khích học sinh tiểu học sáng tạo, thực hành lối sống thân thiện với môi trường và trở thành những “đại sứ xanh” lan tỏa hành động tích cực.

Tin cùng chuyên mục

Hơn 72.000 hồ sơ, kỷ vật cán bộ đi B chờ ngày trở về

Hơn 72.000 hồ sơ, kỷ vật cán bộ đi B chờ ngày trở về

Những hồ sơ, kỷ vật của cán bộ đi B được lưu giữ hơn nửa thế kỷ đang trở thành cầu nối giúp xác minh người có công, kết nối thân nhân và phục vụ Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Bán kết World Cup 2026: Pháp đại chiến Tây Ban Nha

Bán kết World Cup 2026: Pháp đại chiến Tây Ban Nha

Trận bán kết đầu tiên của World Cup 2026 giữa Pháp và Tây Ban Nha được đánh giá là màn so tài cân bằng nhất giải đấu khi hai đội đều sở hữu dàn cầu thủ đẳng cấp cùng lối chơi giàu bản sắc.