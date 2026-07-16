Mỹ phát hành đồng xu 1 USD in hình Tổng thống Donald Trump

Ngày 15/7, Bộ Tài chính Mỹ thông báo, Cục Đúc tiền Mỹ sẽ phát hành đồng xu mệnh giá 1 USD khắc chân dung Tổng thống đương nhiệm Donald Trump.

Đồng xu hiện đã được đưa vào sản xuất tại cơ sở đúc tiền ở thành phố Philadelphia.

Đây là một trong những hoạt động nằm trong chương trình kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ.

Theo thiết kế, mặt trước đồng xu in hình của Tổng thống Trump cùng các dòng chữ "Liberty," "In God We Trust" và mốc thời gian "1776-2026." Mặt sau khắc hình con đại bàng, giống như ấn tín tổng thống.

Tuy nhiên, quyết định phát hành đồng xu nói trên đã vấp phải sự chỉ trích liên quan rào cản pháp lý. Đạo luật năm 1866 của Mỹ quy định, không được phép sử dụng chân dung của người còn sống trên đồng nội tệ.

Dù vậy, giới chức lý giải quy định này chỉ áp dụng với tiền giấy do Cục Khắc và In ấn ban hành, trong khi tiền xu thuộc thẩm quyền sản xuất của Cục Đúc tiền Mỹ./.