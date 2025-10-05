Tranh cãi về thiết kế đồng xu 1 USD khắc hình Tổng thống Trump

Đồng xu kỷ niệm 250 năm Tuyên ngôn Độc lập khắc hình ông Trump đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ, bởi luật pháp Mỹ từng cấm khắc chân dung Tổng thống còn sống trên tiền tệ lưu hành.

Ngày 3/10, Bộ Tài chính Mỹ đã công bố bản thảo thiết kế đồng xu 1 USD có khắc hình Tổng thống Donald Trump để kỷ niệm 250 năm ngày tuyên bố độc lập của Mỹ vào năm 2026.

Mặt trước đồng xu có hình ông Trump nhìn nghiêng và từ "Liberty" (tự do) ở trên, cùng con số năm "1776-2026" ở dưới. Mặt còn lại là hình ông Trump đang giơ nắm đấm siết chặt, có khung chữ "Chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu" và một lá cờ ở phía sau.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết, dù thiết kế cuối cùng chưa được chọn, song bản thảo đầu tiên này phản ánh rõ tinh thần bền bỉ và nền dân chủ của đất nước, ngay cả khi phải đối mặt với những trở ngại to lớn.

Tuy nhiên, trên mạng xã hội đã nổ ra một cuộc tranh luận về thiết kế trên.

Nhiều người viện dẫn luật nêu rõ "không được có chân dung đầu và vai hoặc bán thân của bất kỳ người nào, còn sống hay đã qua đời, và không được có chân dung của người còn sống ở mặt sau của bất kỳ đồng tiền nào" được tạo ra để đánh dấu ngày kỷ niệm của Mỹ.

Một điều khoản của luật tiền xu trước đó cũng cấm khắc họa hình ảnh Tổng thống đương nhiệm hoặc cựu Tổng thống còn sống, trừ trường hợp đúc riêng đồng xu 1 USD để vinh danh từng vị Tổng thống và không phát hành đồng tiền đó vì lý do khác./.