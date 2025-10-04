Mỹ công bố bản thiết kế đồng xu 1 USD khắc hình Tổng thống Donald Trump

Ngày 3/10, Bộ Tài chính Mỹ công bố bản thảo thiết kế đồng xu 1 USD có khắc hình Tổng thống Donald Trump để kỷ niệm 250 năm ngày tuyên bố độc lập của Mỹ vào năm 2026.

Theo hình ảnh được Bộ trưởng Tài chính Brandon Beach chia sẻ trên mạng xã hội X và sau đó được Bộ Tài chính công bố, mặt trước đồng xu có hình ảnh ông Trump nhìn nghiêng và từ Liberty (tự do) ở trên cùng con số năm 1776-2026 ở dưới.

Mặt còn lại của đồng xu là hình ảnh ông Trump đang giơ nắm đấm siết chặt, có khung chữ "Chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu" và một lá cờ ở phía sau.

Năm 2020, Quốc hội Mỹ đã thông qua luật cho phép Bộ trưởng Tài chính đúc đồng xu 1 USD vào năm 2026 "với thiết kế mang tính biểu tượng của lễ kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ."

Người phát ngôn bộ trên cho biết: “Dù thiết kế đồng xu 1USD cuối cùng vẫn chưa được chọn để kỷ niệm 250 năm thành lập, nhưng bản thảo đầu tiên này phản ánh rõ tinh thần bền bỉ của đất nước và nền dân chủ của chúng ta, ngay cả khi phải đối mặt với những trở ngại to lớn."

Bộ trưởng Beach cũng nói thêm thông tin về đồng tiền đặc biệt này sẽ được chia sẻ nhiều hơn sau khi tình trạng đóng cửa chính phủ hiện nay kết thúc.

Tuy nhiên, trên mạng xã hội đã nổ ra một cuộc tranh luận về bản dự thảo thiết kế trên. Nhiều người viện dẫn luật nêu rõ "không được có chân dung đầu và vai hoặc bán thân của bất kỳ người nào, còn sống hay đã qua đời, và không được có chân dung của người còn sống ở mặt sau của bất kỳ đồng tiền nào" được tạo ra để đánh dấu ngày kỷ niệm của Mỹ.

Một điều khoản của luật tiền xu trước đó, được thông qua lần đầu vào năm 1792 và được Quốc hội sửa đổi nhiều lần, cấm việc khắc họa hình ảnh Tổng thống đương nhiệm hoặc cựu Tổng thống còn sống, nhưng việc khắc họa này vẫn áp dụng cho đồng xu 1 USD được đúc riêng để vinh danh từng vị Tổng thống với điều kiện không được phát hành đồng tiền đó vì những lý do khác như kỷ niệm 250 năm thành lập đất nước.

Mặt khác, một đạo luật năm 1866 quy định rằng không được sử dụng chân dung của người còn sống trên tiền tệ Mỹ, nhưng cũng chỉ áp dụng cho tiền giấy do Cục Khắc và in ấn sản xuất.

Trước đó, để kỷ niệm lễ kỷ niệm 200 năm ngày lập nước vào năm 1976, Bộ Tài chính Mỹ đã tài trợ cho một cuộc thi toàn quốc và chọn ra đồng xu 1 USD theo thiết kế của một sinh viên điêu khắc với hình ảnh Chuông Tự do, biểu tượng của nền độc lập Mỹ, và Mặt Trăng.

Mặt còn lại của đồng xu có hình cựu Tổng thống Dwight D. Eisenhower, người mất năm 1969. Ông Eisenhower trở thành vị Tổng thống đầu tiên được in trên đồng xu 1 USD vào năm 1971./.

