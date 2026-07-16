Mỹ phát hành đồng xu 1 USD in hình Tổng thống Donald Trump

Bộ Tài chính Mỹ ngày 15/7 thông báo Cục Đúc tiền Mỹ sẽ phát hành đồng xu mệnh giá 1 USD khắc chân dung Tổng thống đương nhiệm Donald Trump. Động thái này nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ. Theo thông cáo của Bộ Tài chính, đồng xu hiện đã được đưa vào sản xuất tại cơ sở đúc tiền ở thành phố Philadelphia.

Theo thiết kế chính thức, mặt trước đồng xu in hình ông Trump cùng các dòng chữ "Liberty", "In God We Trust" và mốc thời gian "1776-2026". Mặt sau khắc hình ảnh đại bàng hói lấy từ ấn tín tổng thống. Thiết kế này đã được điều chỉnh so với bản thảo công bố hồi tháng 10/2025. Bản thảo trước đó từng phác họa hình ảnh ông Trump giơ cao nắm đấm kèm dòng chữ "fight, fight, fight" nhằm gợi nhớ lại vụ ám sát hụt nhằm vào ông hồi năm 2024.

Trả lời phỏng vấn trên mạng lưới truyền hình Fox Business, Tổng thống Trump bày tỏ niềm vinh dự với quyết định này.

Tuy nhiên, quyết định trên lập tức vấp phải sự hoài nghi từ giới chỉ trích liên quan đến rào cản pháp lý. Một đạo luật năm 1866 của Mỹ quy định không được phép sử dụng chân dung của người còn sống trên tiền tệ. Dù vậy, giới chức lý giải quy định này chỉ áp dụng đối với tiền giấy do Cục Khắc và In ấn ban hành, trong khi tiền xu thuộc thẩm quyền sản xuất của Cục Đúc tiền Mỹ.

Đáng chú ý, bản thân đạo luật do Quốc hội Mỹ thông qua năm 2020, nhằm trao quyền cho Bộ trưởng Tài chính đúc đồng xu 1 USD kỷ niệm 250 năm quốc khánh, cũng có điều khoản cấm sử dụng các thiết kế khắc họa người còn sống.

Trong cuộc phỏng vấn với đài Fox News phát sóng ngày 14/7, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết vào dịp kỷ niệm 150 năm quốc khánh nước Mỹ, chân dung Tổng thống đương nhiệm lúc bấy giờ là Calvin Coolidge cũng từng xuất hiện trên một đồng xu. Vì vậy, chúng ta hoàn toàn có thể đưa hình ảnh những nhân vật còn sống lên đồng tiền xu./.

Mỹ công bố bản thiết kế đồng xu 1 USD khắc hình Tổng thống Donald Trump Mặt trước đồng xu có hình ảnh ông Trump nhìn nghiêng và từ Liberty ở trên cùng con số năm 1776-2026 ở dưới; mặt còn lại là hình ảnh ông Trump đang giơ nắm đấm siết chặt, có khung chữ và lá cờ.