Fed cảnh báo lạm phát, người tiêu dùng cắt giảm chi tiêu không thiết yếu

Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) ngày 15/7 phát đi nhiều tín hiệu lo ngại về lạm phát, trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông đẩy giá năng lượng tăng cao và người tiêu dùng bắt đầu thắt chặt chi tiêu.

Thống đốc Fed Lisa Cook tuyên bố bà "sẵn sàng hành động" nếu lạm phát không có dấu hiệu hạ nhiệt. Bà khẳng định cam kết của bà trong việc đưa lạm phát về mục tiêu là không thay đổi, song nhấn mạnh hiện tại cần thận trọng dành thêm thời gian theo dõi diễn biến lạm phát.

Bà Cook cảnh báo rủi ro lạm phát cao vẫn lấn át các vấn đề về thị trường việc làm, do làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo chưa có dấu hiệu chậm lại, cùng với thuế quan và xung đột tại Trung Đông. Bà ước tính lạm phát năm nay sẽ cao hơn khoảng một điểm phần trăm so với dự báo một năm trước.

Trong khi đó, báo cáo "Sách Be" công bố cùng ngày cho thấy các doanh nghiệp và các tổ chức kỳ vọng nền kinh tế nhìn chung tiếp tục tăng trưởng trong những tháng tới, song người tiêu dùng đang cắt giảm chi tiêu không thiết yếu do gánh nặng giá nhiên liệu.

Theo báo cáo, chi tiêu tiêu dùng tăng nhẹ, nhưng giá cao, đặc biệt là nhiên liệu, đã kìm hãm doanh số ở nhiều danh mục khác. Một số khu vực có tình trạng sụt giảm chi tiêu hàng tùy ý hoặc người tiêu dùng chuyển sang sản phẩm rẻ hơn.

Về thị trường lao động, báo cáo cho thấy việc làm tăng nhưng không tạo áp lực tiền lương. Fed tại Minneapolis ghi nhận giá xăng ảnh hưởng đến túi tiền của nhiều người lao động. Fed tại St. Louis cho biết một số chủ lao động tại Memphis không tăng lương trong ba tháng qua dù nhân viên liên tục đề nghị.

Dữ liệu công bố trong tuần cho thấy lạm phát giá tiêu dùng tháng 6/2026 ở mức 3,5%, giảm so với tháng 5/2026 nhờ giá năng lượng hạ với những kỳ vọng về thỏa thuận Mỹ-Iran.

Tuy nhiên, xung đột tái bùng phát đã đẩy giá dầu tăng trở lại, gây lo ngại lạm phát kéo dài. Lạm phát Mỹ đã vượt mục tiêu 2% của Fed trong khoảng năm năm qua.

Ủy ban hoạch định chính sách của Fed dự kiến họp vào ngày 28-29/7 tới. Các nhà giao dịch đang dự báo Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 9 hoặc muộn hơn trong năm nay./.