Lâm Đồng huy động tổng lực cho Chiến dịch 500 ngày đêm quy tập hài cốt liệt sỹ

Cùng với cả nước, tỉnh Lâm Đồng đang huy động tối đa lực lượng triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm quy tập hài cốt liệt sỹ đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ. Với nỗ lực cao nhất từ các lực lượng, tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành công tác lấy mẫu, số hóa và bàn giao mẫu hài cốt liệt sỹ trên địa bàn trước ngày 15/11/2026.

Ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh cho biết: Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc; là dịp để bày tỏ lòng tri ân sâu nặng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Theo thống kê của Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ Lâm Đồng, toàn tỉnh có 11 nghĩa trang cần lấy mẫu hài cốt với 4.845 phần mộ chưa xác định được thông tin; trong đó sẽ tiến hành lấy mẫu nhiều nhất tại nghĩa trang liệt sỹ Bình Thuận với 3.436 mẫu và nghĩa trang liệt sỹ Lâm Đồng với 651 mẫu.

Tổ lấy mẫu chuyên trách thực hiện lấy mẫu hài cốt liệt sỹ giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Đức Linh. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Qua rà soát dữ liệu của các cơ quan chức năng, Lâm Đồng còn 3.422 liệt sỹ chưa xác định được thông tin phần mộ; có 2.215 thân nhân liệt sỹ thuộc diện cần thu nhận mẫu ADN để phục vụ đối sánh. Đây là khối lượng công việc rất lớn, đòi hỏi các lực lượng phải có sự tập trung và quyết tâm cao để hoàn thành toàn bộ công việc.

Ông Nguyễn Thanh Quảng, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng, Phó Trưởng Ban chỉ đạo 515 tỉnh khẳng định, xác định danh tính liệt sỹ là nhiệm vụ quan trọng, đặc biệt thiêng liêng. Không chỉ lấy mẫu, toàn bộ quá trình từ khai quật, chụp ảnh, gắn mã định danh, số hóa thông tin, niêm phong, bảo quản đến bàn giao đều phải bảo đảm tuyệt đối chính xác…

Vì vậy, kế hoạch triển khai được xây dựng và quán triệt chặt chẽ, công tác chuẩn bị phải hết sức chu đáo, từng phần mộ đều được khảo sát kỹ lưỡng, từng cán bộ tham gia lấy mẫu đều được lựa chọn và tập huấn bài bản trước khi thực hiện.

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã thành lập 5 Tổ lấy mẫu chuyên trách gồm các lực lượng quân y, pháp y, công nghệ thông tin cùng các bộ phận bảo đảm hậu cần, an ninh, kỹ thuật… Những cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ đều được lựa chọn kỹ, có chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và ý thức kỷ luật cao. Toàn bộ quy trình từ khai quật, lấy mẫu, bảo quản, số hóa đến bàn giao đều được kiểm soát chặt chẽ. Mỗi thao tác đều phải đúng quy trình để không xảy ra nhầm lẫn giữa các mẫu phẩm.

Lực lượng chuyên môn xác định thông tin mộ liệt sỹ cần lấy mẫu hài cốt tại Nghĩa trang Liệt sỹ Lâm Đồng. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Tính đến giữa tháng 7/2026, các tổ công tác đã hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt tại 9/11 nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn tỉnh. Qua đó, lực lượng chức năng thu được 694 mẫu hài cốt từ 346 phần mộ và đang thực hiện các bước chuyên môn tiếp theo. Hiện các tổ tiếp tục lấy mẫu tại Nghĩa trang Liệt sỹ Lâm Đồng, sau đó sẽ triển khai lấy mẫu đối với 3.436 phần mộ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Bình Thuận.

Song song với việc lấy mẫu hài cốt, Công an tỉnh Lâm Đồng triển khai đợt cao điểm thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sỹ chưa xác định được danh tính. Đối với người cao tuổi, đau yếu hoặc đi lại khó khăn, lực lượng chức năng tổ chức các tổ lưu động đến tận nhà lấy mẫu hoặc bố trí phương tiện đưa đón. Việc thu nhận mẫu dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 12/2026.

Ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh khẳng định, với truyền thống cách mạng, tinh thần trách nhiệm cao và nghĩa tỉnh sâu nặng đối với các anh hùng liệt sỹ, tin rằng công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính và bàn giao hài cốt liệt sỹ của tỉnh Lâm Đồng sẽ đạt kết quả tốt đẹp, đáp ứng sự mong đợi của Đảng, Nhà nước, thân nhân gia đình liệt sỹ và nhân dân./.

Lâm Đồng thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sỹ chưa xác định thông tin Theo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, trên địa bàn Lâm Động có 11 nghĩa trang có phần mộ liệt sỹ chưa xác định được thông tin cần lấy mẫu phục vụ giám định ADN.

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