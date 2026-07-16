Các địa phương triển khai nhiều hoạt động thiết thực tri ân người có công

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ, nhiều địa phương triển khai các hoạt động tri ân thiết thực như thăm, tặng quà gia đình chính sách, bảo đảm người có công thụ hưởng đầy đủ chế độ ưu đãi và hỗ trợ tiếp cận công nghệ số, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.

Tri ân người có công, gia đình chính sách

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2026), ngày 16/7, các đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn.

Tại phường Long Châu, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà nhiều gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Tại mỗi nơi đến, đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống các gia đình; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hi sinh của các gia đình có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long mong muốn các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nêu gương trong cuộc sống; đồng thời giáo dục con cháu kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng tỉnh Vĩnh Long.

Cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công; thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn,” “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.

Bà Trần Thị Cuốn (phường Long Châu) cho biết, nhiều năm qua, gia đình luôn nhận được sự quan tâm, thăm hỏi, tạo điều kiện thụ hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách dành cho người có công của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương.

Bà mong muốn các cấp, ngành tiếp tục rà soát, bảo đảm người có công được thụ hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định, tạo điều kiện để các gia đình tiếp tục vươn lên trong cuộc sống, đóng góp cho sự phát triển của địa phương.

Tại xã Vĩnh Thành, phường Trà Vinh và xã Trung Ngãi, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Minh Dũng đã đến thăm, tặng quà các gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng; gia đình thương binh, bệnh binh; người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày; mẹ liệt sỹ và người thờ cúng liệt sỹ.

Đoàn công tác của Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu đến thăm gia đình bà Trần Thị Cuốn tại Phường Long Châu. (Ảnh: Lê Thúy Hằng/TTXVN)

Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Nguyễn Minh Dũng ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ lòng biết ơn đối với những hi sinh, đóng góp của các gia đình.

Đoàn công tác đã trao quà tri ân và động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực lao động sản xuất, chăm lo cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Toàn tỉnh Vĩnh Long hiện có trên 267.600 người có công với cách mạng đã được công nhận và thụ hưởng đầy đủ các chế độ ưu đãi của Đảng và Nhà nước. Nhằm thể hiện sự tri ân, quan tâm sâu sắc của cấp ủy, chính quyền đối với người có công và gia đình chính sách, dịp kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sỹ năm nay, tỉnh thành lập 30 đoàn do lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành làm trưởng đoàn đến thăm, tặng quà cho khoảng 600 gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.

Các địa phương trong tỉnh chủ động tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, động viên, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bạn.

Tỉnh đang tập trung xây mới, sửa chữa nhà ở cho 90 trường hợp là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Các hoạt động góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người có công và gia đình chính sách; đồng thời thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội đối với những người đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng.

Hỗ trợ người có công tiếp cận công nghệ số

Ngày 16/7, Sở Nội vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Tỉnh đoàn Đồng Tháp phối hợp với Câu lạc bộ Doanh nhân Đồng Tháp tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình trao tặng điện thoại thông minh cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, các đơn vị trao tặng 229 chiếc điện thoại thông minh cho người có công là bệnh binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu trao tặng điện thoại thông minh đến người có công. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)

Chương trình nhằm thể hiện sự tri ân của các cấp, ngành, tổ chức và doanh nghiệp đối với người có công với cách mạng, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; hỗ trợ người có công tiếp cận công nghệ số, nâng cao đời sống tinh thần, cài đặt, sử dụng tài khoản định danh điện tử VneID, ứng dụng khám, chữa bệnh và các ứng dụng thiết yếu trên điện thoại thông minh, từng bước hình thành kỹ năng sử dụng công nghệ số trong sinh hoạt hằng ngày.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Trần Văn Hiền, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh, sự chăm lo của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với người có công đã tạo điều kiện vật chất, động viên về tinh thần để thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học phát huy tinh thần tự lực, tự cường, quyết tâm vượt khó vươn lên.

Những chiếc điện thoại thông minh được trao tặng nhằm góp phần cùng chính quyền địa phương chăm lo tốt hơn cho các đối tượng chính sách; quan tâm hỗ trợ người có công với cách mạng nâng cao khả năng tiếp cận công nghệ, từng bước thích ứng với yêu cầu chuyển đổi số.

Người có công được hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh tại chương trình. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)

Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp mong muốn, các thương, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ, nỗ lực xây dựng, ổn định và cải thiện cuộc sống gia đình, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước.

Đồng thời, các cấp, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để người có công, gia đình người có công có cuộc sống ổn định và phát triển; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa," tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm sóc người có công, giúp các đối tượng chính sách có cuộc sống ngày càng tốt hơn.

Thực hiện chính sách đối với người có công, tỉnh Đồng Tháp đã xác nhận, giải quyết chế độ, quản lý và đảm bảo chi trả trợ cấp thường xuyên cho trên 194.000 đối tượng là người có công. Thời gian qua, tỉnh thực hiện nhiều chính sách như vận động "Quỹ Đền ơn đáp nghĩa" xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống, đỡ đầu con thương binh, con liệt sỹ vượt khó học tập, thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với con của người có công theo quy định, mua bảo hiểm y tế 100% cho đối tượng thuộc diện hưởng chính sách bảo hiểm y tế./.

Đền ơn đáp nghĩa, tri ân người có công bằng những hành động thiết thực Hàng loạt chương trình đền ơn đáp nghĩa được các địa phương triển khai nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ nhằm chăm lo đời sống người có công và lan tỏa truyền thống Uống nước nhớ nguồn.