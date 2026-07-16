Việt Nam và Mauritania thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực tiềm năng

Chiều 16/7, tại Trụ sở Chính phủ, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Bộ trưởng, Tổng Thư ký Chính phủ Mauritania Moctar Al Housseynou Lam nhân chuyến thăm chính thức đầu tiên đến Việt Nam.

Ghi nhận kết quả làm việc của Bộ trưởng Moctar Al Housseynou Lam và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung vào sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Phan Văn Giang đánh giá cao đoàn công tác đã đến làm việc tại Việt Nam và mong rằng dịp này hai bên trao đổi, thúc đẩy quan hệ hợp tác.

Về hợp tác với các nước châu Phi, Phó Thủ tướng Phan Văn Giang mong muốn Mauritania sẽ trở thành cầu nối thúc đẩy hợp tác thực chất giữa Việt Nam với Liên minh châu Phi (AU), đồng thời nhấn mạnh một số giải pháp để củng cố quan hệ hai nước.

Theo đó, về chính trị-ngoại giao, hai bên cần tăng cường hoạt động trao đổi đoàn, nhất là cấp cao. Phó Thủ tướng cũng đề nghị hai bên xem xét thiết lập cơ chế hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao; tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.

Về hợp tác kinh tế, với sự bổ trợ lẫn nhau trên các lĩnh vực và sản phẩm thế mạnh, Phó Thủ tướng cho rằng hai bên cần tăng cường tổ chức hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, mở cửa thị trường.

Bên cạnh đó, Việt Nam và Mauritania cần tiếp tục cụ thể hóa tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực thủy sản và năng lượng trên cơ sở lợi thế về vị trí ven biển của mỗi nước.

Phó Thủ tướng Phan Văn Giang cũng chia sẻ các nỗ lực của Việt Nam về đẩy mạnh hiện đại hóa, số hóa trong hoạt động của Chính phủ, giúp nâng cao hiệu suất điều hành; khẳng định Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm này với Mauritania.

Bộ trưởng, Tổng Thư ký Chính phủ Mauritania bày tỏ vui mừng đến thăm Việt Nam, đất nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nhấn mạnh Việt Nam là niềm tự hào của các quốc gia đã từng trải qua chiến tranh để giành độc lập; là tấm gương, hình mẫu về phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, có đóng góp tích cực, trách nhiệm đối với cộng đồng quốc tế.

Cảm ơn đề xuất của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang về định hướng hợp tác song phương, Bộ trưởng, Tổng Thư ký Chính phủ Mauritania hứa sẽ báo cáo Tổng thống Mauritania để sớm phản hồi với các đề xuất của phía Việt Nam./.

Việt Nam thúc đẩy hợp tác thực chất với Mauritania và các nước châu Phi Việt Nam nhấn mạnh luôn coi trọng quan hệ hữu nghị với các quốc gia châu Phi, mong muốn tăng cường hợp tác với Mauritania trên nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, khai khoáng, dầu khí, giáo dục, thủy sản.