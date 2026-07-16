Kỷ vật nghệ thuật thắt chặt kết nối văn hóa Việt-Nga

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 15/7, tại Moskva diễn ra lễ trao hiện vật của Nhà hát múa rối nước Thăng Long tặng Bảo tàng nghệ thuật quốc gia Phương Đông, Liên bang Nga.

Tại buổi lễ bà Elena Viktorovna Bezdetko, phu nhân Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Bezdetko Gennady Stepanovich, đã trao ba hiện vật múa rối nước được sử dụng trong nghệ thuật biểu diễn múa rối nước của Nhà hát múa rối Thăng Long cho ông Alexander Sedov, Tổng Giám đốc Bảo tàng Phương Đông.

Các hiện vật là con rối mang hình tượng Tiên nữ, Người phụ nữ nông dân và Chim Phượng hoàng đã gắn bó nhiều thập kỷ với các buổi biểu diễn của Nhà hát múa rối Thăng Long ở Việt Nam và nước ngoài.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Giám đốc Bảo tàng Phương Đông Alexander Sedov nhận xét, những hiện vật này là con rối nước được làm bằng gỗ hết sức mộc mạc, nhưng là những nhân chứng sống động trong bề dày lịch sử Nhà hát múa rối Thăng Long của Việt Nam.

Những con rối nước này là những nhân vật nổi tiếng thường xuyên xuất hiện trong các buổi biểu diễn của một trong những loại hình sân khấu độc đáo nhất của Việt Nam và trên thế giới.

Thông qua những buổi biểu diễn như vậy, người xem khắp các châu lục hiểu hơn về lịch sử hàng nghìn năm và những câu chuyện huyền thoại của Việt Nam.

Ông Alexander Sedov nhấn mạnh: “Giờ đây, khi thời gian trên sân khấu đã kết thúc, những con rối bắt đầu một cuộc sống mới với vai trò là hiện vật bảo tàng và sẽ tiếp tục giới thiệu đến công chúng Nga và quốc tế về nền văn hóa đặc sắc của Việt Nam. Tôi tin tưởng những hiện vật này sẽ là sự bổ sung độc đáo cho Bộ sưu tập Nghệ thuật Việt Nam của bảo tàng Phương Đông."

Tại buổi lễ, bà Elena Viktorovna Bezdetko, phu nhân Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam, cho biết nhân ngày Quốc tế bảo tàng, lãnh đạo Nhà hát múa rối Thăng Long trao những hiện vật lịch sử kể trên tặng Bảo tàng quốc gia Phương Đông của Nga, thông qua cơ quan đại diện ngoại giao Nga tại Hà Nội.

Bà Elena Bezdetko nhấn mạnh những sáng kiến cụ thể trong lĩnh vực văn hóa góp phần quan trọng cho việc gắn kết nhân dân hai nước, cũng như tình hữu nghị Việt Nam-Nga.

Phu nhân Đại sứ Nga tại Việt Nam bày tỏ vui mừng chứng kiến những bước phát triển hết sức năng động trong lĩnh vực văn hóa của Việt Nam, khẳng định giao lưu văn hóa không chỉ giúp các dân tộc hiểu nhau hơn mà còn mở ra những ý tưởng và hướng hợp tác triển vọng mới.

Bà Elena Bezdetko đánh giá cao đóng góp của bà Ngô Phương Ly, phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trong việc thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và các nước. Trong đó, Lễ hội Văn hóa Việt Nam được tổ chức tại Quảng trường Manezhnaya ở Moskva năm 2025 là một trong những dấu ấn nổi bật nhất trong lĩnh vực giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Nga. Tại sự kiện này, công chúng Nga có dịp tìm hiểu nghệ thuật múa rối nước, tranh sơn mài và áo dài truyền thống và nhiều loại hình nghệ thuật độc đáo của Việt Nam.

Bảo tàng Quốc gia phương Đông được thành lập vào ngày 30 tháng 10 năm 1918. Trải qua lịch sử hơn một thế kỷ, bảo tàng là một trong những trung tâm văn hóa và giáo dục lớn nhất ở Nga trưng bày nghệ thuật của các nước phương Đông.

Bộ sưu tập của bảo tàng bao gồm khoảng 160.000 tác phẩm hội họa, điêu khắc, đồ họa, nghệ thuật trang trí và nghệ thuật ứng dụng.

Các hiện vật trưng bày tại Bảo tàng Phương Đông được trình bày trong các phòng trưng bày theo chủ đề. Phòng triển lãm về Việt Nam thuộc khu vực Triển lãm các quốc gia Đông Nam Á. Tại đây, khách tham quan được chiêm ngưỡng các di tích lịch sử đặc biệt của Việt Nam từ thế kỷ 11 cho đến nay./.

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