Tìm kiếm các tác phẩm nhiếp ảnh phản ánh sức sống nơi vùng biên Tổ quốc

Sau ba tháng phát động, Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia "Tự hào một dải biên cương" lần thứ IV tiếp tục thu hút sự quan tâm, tham gia của đông đảo nghệ sỹ nhiếp ảnh chuyên nghiệp, không chuyên và những người yêu nhiếp ảnh trên cả nước.

Tính đến ngày 14/7, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 2.530 tác phẩm của 1.246 tác giả đến từ 34 tỉnh, thành phố, cho thấy sức lan tỏa ngày càng rộng của cuộc thi cũng như sự hấp dẫn của đề tài biên giới trong sáng tác nghệ thuật.

Cuộc thi do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì tổ chức nhằm tuyên truyền, khẳng định chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước, những nỗ lực của các địa phương trong việc triển khai Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, thiết thực triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, nâng cao nhận thức của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đối với công tác biên giới trên đất liền. Đồng thời, ghi nhận và tôn vinh những đóng góp, hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang để bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Qua ba lần tổ chức, Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia "Tự hào một dải biên cương" đã trở thành sân chơi uy tín đối với giới nhiếp ảnh và những người yêu nghệ thuật trên cả nước.

Mỗi kỳ có hàng nghìn tác phẩm tham dự, nhiều tác phẩm đoạt giải đã được trưng bày tại các triển lãm, giới thiệu rộng rãi tới công chúng không chỉ phản ánh sinh động vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người nơi biên cương mà còn khắc họa hình ảnh những người lính biên phòng, cán bộ, chiến sỹ và đồng bào các dân tộc ngày đêm bám đất, bám bản, chung sức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

Một số tác phẩm tham dự cuộc thi.

Tiếp nối những thành công, mùa thi lần thứ IV được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát hiện nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật.

Không gian sáng tác trải dài trên 22 tỉnh có đường biên giới trên đất liền, từ tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc, Việt Nam-Lào đến Việt Nam-Campuchia. Đây là nguồn cảm hứng phong phú để các tác giả khám phá và phản ánh vẻ đẹp của thiên nhiên, bản sắc văn hóa các dân tộc, nhịp sống lao động, sinh hoạt của người dân vùng biên, cũng như hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ ngày đêm bền bỉ gìn giữ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Ban Tổ chức khuyến khích các tác phẩm phản ánh những đổi thay của vùng biên trong tiến trình phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới, phát triển du lịch, bảo tồn di sản văn hóa, hợp tác hữu nghị giữa các địa phương hai bên biên giới; những tấm gương người tốt, việc tốt, các mô hình tiêu biểu góp phần xây dựng đời sống văn hóa và phát triển bền vững khu vực biên cương./.

Vinh danh 22 tác phẩm xuất sắc nhất cuộc thi ảnh 'Tự hào một dải biên cương' Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá, qua 3 lần tổ chức, Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia "Tự hào một dải biên cương" ngày càng có nhiều dấu ấn và hiệu quả thiết thực.

Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên đang sinh sống, học tập và làm việc trong và ngoài nước, cùng người nước ngoài đang sinh sống, học tập, làm việc tại Việt Nam. Mỗi tác giả được gửi tối đa 10 tác phẩm, gồm ảnh đơn và ảnh bộ. Cuộc thi tiếp tục nhận tác phẩm đến hết ngày 15/8/2026. Các tác giả gửi tác phẩm trực tuyến thông qua website chính thức của cuộc thi tại https://tuhaomotdaibiencuong2026.com.