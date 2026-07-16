Cho ý kiến về luật sửa đổi 10 luật liên quan lĩnh vực nông nghiệp và môi trường

Chiều 16/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

Trình bày Tờ trình, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều về thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh của 10 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, bao gồm: Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Luật Chăn nuôi; Luật Đê điều; Luật Địa chất và khoáng sản; Luật Khí tượng thủy văn; Luật Tài nguyên nước; Luật Thú y; Luật Thuỷ lợi; Luật Thủy sản; Luật Trồng trọt.Dự thảo Luật tập trung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh và phân quyền thẩm quyền thực hiện thủ tục hành chính.

Ngoài ra, sửa đổi, bổ sung một số điều khoản để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật. Cơ quan soạn thảo đề xuất cắt giảm 38 thủ tục và 40 điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa 13 thủ tục.

Phương án này dự kiến rút ngắn 904 ngày thực hiện thủ tục, tiết kiệm khoảng 189,9 tỷ đồng chi phí tuân thủ.

Theo Báo cáo thẩm tra sơ bộ dự án Luật do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải trình bày cho thấy, dự thảo Luật chủ yếu luật hóa nội dung đã quy định tại Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-CP.

Song, Nghị quyết này mới được ban hành, chưa áp dụng nhiều trong thực tiễn nên vẫn có khả năng tiềm ẩn nguy cơ thiếu tính khả thi, chưa bảo đảm tính đồng bộ.

Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cơ bản nhất trí việc kéo dài thời hạn cấp, gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật từ 5 lên 10 năm; bỏ thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật; phân quyền cho cấp tỉnh kiểm tra chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu; đồng thời đề nghị nghiên cứu bổ sung cơ chế rà soát, đánh giá định kỳ hoạt chất đã cấp phép và quy định rõ điều kiện về hạ tầng, nhân lực khi phân quyền cho địa phương.

Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung đóng góp ý kiến về cải cách thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; tạo điều kiện hỗ trợ kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính cho doanh nghiệp; phân cấp, phân quyền cần đi với quy chuẩn rõ ràng về thủ tục; tăng cường công tác hậu kiểm trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường là bước đi có tính đột phá nhằm tháo gỡ rào cản pháp lý, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và tài nguyên môi trường.

Dự án luật đặt mục tiêu cắt giảm 38 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 13 thủ tục và cắt giảm 40 điều kiện kinh doanh. Đây là hướng cải cách rất đáng ghi nhận vì giúp giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp và người dân.

Tuy nhiên Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh việc sửa luật phải bảo đảm hiệu quả để luật thực sự đi vào cuộc sống, không tạo ra khoảng trống quản lý.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý việc chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm vì khi giảm các thủ tục cấp phép ban đầu thì áp lực sẽ chuyển sang công tác thanh tra, kiểm tra sau cấp phép.

Trong khi đó, lực lượng thanh tra chuyên ngành tại nhiều địa phương hiện còn mỏng, thiếu nhân lực và trang thiết bị.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần luật hóa cơ chế hậu kiểm bằng công nghệ, áp dụng truy xuất nguồn gốc, mã QR và quy định rõ nguồn lực tài chính cho hoạt động giám sát tại địa phương nhằm tránh tình trạng buông lỏng quản lý, ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm nông nghiệp; đồng thời yêu cầu việc phân cấp, phân quyền phải đi kèm hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật thống nhất trên phạm vi cả nước.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến đối với luật sửa đổi bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường tại Kỳ họp không thường lệ.

Cơ quan chủ trì soạn thảo chịu trách nhiệm toàn diện đối với việc tiếp thu chỉnh lý và chất lượng của dự án luật, hoàn thiện hồ sơ dự án luật trình Chính phủ thông qua để gửi đến các vị đại biểu Quốc hội, bảo đảm tiến độ theo quy định và thời gian chậm nhất là 25/7.

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường được giao chủ trì phối hợp với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội tiếp tục thẩm tra chính thức dự án luật, thể hiện rõ chính kiến đối với từng nội dung, nhất là những nội dung có tính phức tạp, nhạy cảm, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ, báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định.

Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường phối hợp với Văn phòng Quốc hội hoàn thiện thông báo kết luận phiên họp để cơ quan chủ trì soạn thảo, chủ trì thẩm tra và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện.

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe Báo cáo tóm tắt thẩm tra sơ bộ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội; Báo cáo tóm tắt thẩm tra sơ bộ dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Trong Báo cáo tóm tắt thẩm tra sơ bộ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính nhất trí với sự cần thiết đầu tư Dự án nhằm hiện thực hóa các chủ trương, định hướng của Đảng, chính sách của Nhà nước, mở ra không gian phát triển kinh tế mới; tạo động lực lan tỏa, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam nói chung và các địa phương có Dự án đi qua nói riêng; đáp ứng yêu cầu tăng cường liên kết vùng, tạo dư địa phát triển mới cho Thủ đô Hà Nội và các địa phương trong vùng.

Trong Báo cáo tóm tắt thẩm tra sơ bộ dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị tiếp tục rà soát về hướng tuyến, vị trí ga và các tuyến nhánh kết nối liên quan trực tiếp đến quy hoạch địa phương, quy hoạch sử dụng đất để bảo đảm tính đồng bộ, tránh phát sinh điều chỉnh trong quá trình triển khai; mối quan hệ giữa Dự án với các dự án đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị, cảng biển, cảng cạn, trung tâm logistics, các phương thức vận tải khác để phát huy hiệu quả khai thác tổng thể của hệ thống giao thông.

Các bên liên quan đánh giá đầy đủ tác động của việc điều chỉnh chủ trương đầu tư của Dự án đối với quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, bảo tồn di sản văn hóa và thích ứng với biến đổi khí hậu; rà soát các vị trí giao cắt với công trình quốc phòng, an ninh, công trình hạ tầng kỹ thuật và các khu vực có yêu cầu quản lý đặc thù để có phương án xử lý phù hợp…/.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các dự án luật Sáng 16/7/2026, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ, Luật Viễn thông, Luật Giao dịch điện tử, Luật Tần số vô tuyến điện.