Phòng, chống tham nhũng với phương châm "nói ít, làm nhiều, làm đến cùng"

Ngày 16/7, Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức Hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Vĩnh Long Lê Thanh Vân đề nghị, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương và của Tỉnh ủy về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Các cơ quan chức năng chủ động nắm chắc, phân tích, dự báo sát tình hình; kịp thời tham mưu xử lý hiệu quả tình huống phát sinh ngay từ cơ sở, từ sớm, từ xa; triển khai đồng bộ giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Lực lượng chức năng tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật; kiềm chế, kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội, tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông; triển khai quyết liệt giải pháp ngăn chặn, chấm dứt tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Đối với công tác tư pháp, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy yêu cầu nâng cao chất lượng tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm; bảo đảm công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đúng quy định của pháp luật; chú trọng phòng ngừa oan sai, bỏ lọt tội phạm và các vi phạm trong hoạt động tư pháp. Đồng thời, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan tư pháp, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Vĩnh Long nhấn mạnh việc tiếp tục thực hiện với phương châm "nói ít, làm nhiều, làm đến cùng"; đẩy mạnh tuyên truyền, ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan nội chính, tư pháp; tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Các địa phương khẩn trương củng cố, kiện toàn Tổ Nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại các xã, phường theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác nội chính và cải cách tư pháp.

Theo báo cáo tại hội nghị, 6 tháng đầu năm 2026, các cơ quan trong khối nội chính chủ động nắm tình hình, tham mưu xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh từ cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được thực hiện đúng quy định của pháp luật; việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan tư pháp tiếp tục được đẩy mạnh.

Hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh được duy trì nền nếp, tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo./.

Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác phòng, chống tham nhũng Bộ Chính trị ban hành kế hoạch tăng cường lãnh đạo chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, thúc đẩy trách nhiệm và hiệu quả công tác phòng chống trong giai đoạn mới.

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