Cần Thơ: Siết trách nhiệm cá nhân, tập thể để trụ sở, nhà đất dôi dư tồn đọng

Chiều 16/7, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Phiên họp Ban Chỉ đạo thành phố về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ 5 nhằm sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Phát biểu tại phiên họp, ông Lê Quang Tùng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo thành phố Cần Thơ về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã đánh giá kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo trong 6 tháng đầu năm 2026.

Theo đó, nhiều nhiệm vụ quan trọng đã được các cấp, ngành nghiêm túc triển khai, đặc biệt là công tác cụ thể hóa các chủ trương của Đảng đã được thực hiện khẩn trương. Công tác phòng ngừa kiểm soát quyền lực được thực hiện tốt gắn với việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Cần Thơ yêu cầu, Ban Chỉ đạo thành phố, các cấp ủy Đảng, chính quyền, địa phương cần quan tâm những vấn đề như: một số dự án triển khai còn chậm tiến độ tồn đọng kéo dài và chưa có hướng xử lý dứt điểm; nhiều trụ sở, cơ sở nhà đất sau khi sắp xếp chưa được đưa vào sử dụng, công tác kê khai tài sản, thu nhập còn nhiều sai sót.

Việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và tổ chức bộ máy cơ bản ổn định. Tuy nhiên năng lực tham mưu phối hợp, quản trị dữ liệu, kiểm tra công vụ ở một số cơ quan, đơn vị chưa đồng đều.

Công tác điều động nhân sự giữa các địa phương còn thiếu chủ động dẫn đến một số nơi thừa, thiếu cán bộ chưa được giải quyết triệt để.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ yêu cầu Ban Chỉ đạo thành phố, cấp ủy các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy nhanh xử lý các dự án công trình chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp bộ máy, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân không chỉ đạo thực hiện, thực hiện thiếu quyết liệt để tồn đọng kéo dài.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thành phố cần quan tâm chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn các định mức kỹ thuật, chế độ chi tiêu không phù hợp với thực tiễn, nhất là các cơ sở về định mức sử dụng tài sản công và phân cấp quản lý sử dụng tài sản công...

Ông Lê Trọng Nguyên, Chánh Thanh tra thành phố Cần Thơ phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN)

Sáu tháng đầu năm 2026, Ban Chỉ đạo đã cụ thể hóa, ban hành hơn 285 văn bản để thực hiện, rà soát, sửa đổi, bổ sung 20 văn bản và bãi bỏ 20 văn bản không còn phù hợp; thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền thành phố thực hiện nghiêm các quy định của Bộ Chính trị và văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Ban Chỉ đạo thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức 5 đoàn giám sát. Hiện, 5 đoàn đang thực hiện việc giám sát theo quy định.

Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãnh phí, tiêu cực được Ban Chỉ đạo thành phố tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai theo quy định và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra tiếp tục được tăng cường trên tất cả lĩnh vực và trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp./.

Không để tài sản công dôi dư lãng phí nguồn lực Nếu được sử dụng đúng mục đích, tài sản công dôi dư sẽ là nguồn lực quan trọng góp phần bổ sung hạ tầng giáo dục, y tế, văn hóa, đồng thời tạo thêm không gian phát triển cho các địa phương.