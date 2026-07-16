Yêu cầu mới về đánh giá, xếp loại trong hệ thống chính trị

Thực hiện nhiệm vụ Bộ Chính trị giao về việc tham mưu sửa đổi, bổ sung Quy định số 366-QĐ/TW, ngày 30/8/2025 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị, chiều 16/7, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức họp thành viên Tổ Biên tập, Tổ giúp việc xây dựng dự thảo Quy định trên.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ Ban Tổ chức Trung ương (Hà Nội) với điểm cầu tại các tỉnh uỷ, thành uỷ: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cao Bằng, Hải Phòng, Nghệ An, Quảng Trị, Đà Nẵng, Khánh Hoà, Đắk Lắk, An Giang, Cần Thơ.Quy định 366-QĐ/TW ban hành ngày 30/8/2025 lần đầu tiên cụ thể hóa các tiêu chí đánh giá bằng định lượng, xây dựng khung tiêu chí đánh giá tập thể và từng vị trí, chức danh.

Quy định được ban hành nhằm mục đích bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị, cơ bản đáp ứng yêu cầu trong việc đánh giá cán bộ mà lâu nay được coi là khâu yếu, khâu khó.

Tuy nhiên, thực tiễn sau Đại hội XIV của Đảng và đặc biệt là sau sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp đã đặt ra yêu cầu phải tiếp tục đổi mới công tác cán bộ và tiếp tục sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy.

Đi đôi với đó, công tác đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị tiếp tục đặt ra các các yêu cầu mới.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Tổ biên tập gồm 37 thành viên - đại diện các đảng ủy, các cơ quan tham mưu chiến lược Trung ương, các bộ, ngành, địa phương đã được thành lập để hoàn thiện dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy định trên trước ngày 5/9/2026, sớm hơn so với kế hoạch ban đầu dự kiến là năm 2027.

Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá khái quát về việc thực hiện Quy định số 366-QĐ/TW của Bộ Chính trị thời gian qua; trong đó, tập trung đánh giá, nhận diện những khó khăn, vướng mắc, bất cập và nguyên nhân căn bản trong quá trình tổ chức thực hiện; đề xuất, kiến nghị và nêu rõ lý do đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy định 366-QĐ/TW và các hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về công tác kiểm điểm, đánh giá và xếp loại tập thể, cá nhân cuối năm và công tác đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp hằng quý.

Các đại biểu đã tham gia ý kiến, tập trung vào những vấn đề dự kiến sửa đổi mang tính đổi mới, đột phá, gồm: Mục đích, yêu cầu, nguyên tắc; nội dung, cách thức, biểu mẫu kiểm điểm; tiêu chí đánh giá đối với tập thể, cá nhân; thang điểm, phương pháp tính điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ gắn với KPI/OKR theo từng đối tượng; mức xếp loại chất lượng; phân nhóm cán bộ theo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cá nhân.

Các đại biểu đóng góp ý kiến về việc xác định trách nhiệm người đứng đầu trong phân công, giao nhiệm vụ, đánh giá, xếp loại cán bộ; cho rằng, việc đánh giá, xếp loại không đơn thuần là phân loại, mà là phương pháp để hỗ trợ tổ chức và cá nhân trong quản trị công việc; hướng tới mục tiêu mỗi cán bộ có một hồ sơ số xuyên suốt và dữ liệu phát sinh ở khâu nào thì cập nhật một lần, dùng chung...

Chủ trì hội nghị, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu nhấn mạnh, các ý kiến phát biểu tại hội nghị rất tâm huyết, trách nhiệm. Đồng chí cho biết, đánh giá cán bộ được Bộ Chính trị xác định là một khâu đột phá, có ý nghĩa quyết định.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược hướng tới 100 năm thành lập Đảng (tăng trưởng GDP từ 10% trở lên; GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 8.500 USD), chúng ta phải xây dựng được đội ngũ cán bộ đủ tầm, bố trí, sử dụng cán bộ đúng người, đúng việc.

Theo đó, công tác đánh giá phải liên thông chặt chẽ với các khâu quản lý khác, đặc biệt là phải làm cơ sở để cải cách chính sách tiền lương, đãi ngộ, giúp cán bộ yên tâm công tác và cống hiến; thực hiện đánh giá trên nền tảng số, kết hợp hài hòa giữa các tiêu chí định lượng với định tính, đảm bảo những nguyên tắc cốt lõi…

Ban Tổ chức Trung ương, Tổ biên tập và Tổ giúp việc sẽ tổng hợp, tiếp thu đầy đủ các ý kiến trực tiếp tại hội nghị cũng như các ý kiến tiếp tục đóng góp bằng văn bản của các cơ quan Trung ương và địa phương.

Đồng chí nhấn mạnh đây là một nhiệm vụ được Bộ Chính trị giao có phạm vi tác động rất lớn, liên quan trực tiếp đến cán bộ và công tác cán bộ.

Nhằm hoàn thiện công tác kiểm điểm, đánh giá thực chất, khách quan, khoa học, đáp ứng yêu cầu đổi mới đối với công tác cán bộ, dự thảo có nhiều nội dung mới, khó cần được tiếp tục nghiên cứu và thống nhất về cả nhận thức và phương pháp thực hiện.

Ban Tổ chức Trung ương, Tổ biên tập, Tổ giúp việc tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm thực tiễn để hoàn thiện dự thảo, đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra./.

Quy định xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị Quy định áp dụng đối với cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, quản lý, tổ chức, cơ quan, đơn vị (gọi tắt là tập thể) và cá nhân trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.

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