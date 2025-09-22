Multimedia

Nguyên tắc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân

Quy định 366-QĐ/TW quy định chi tiết về việc kiểm điểm, đánh giá và xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân từ Trung ương đến cơ sở, áp dụng theo nhiệm kỳ, hằng năm, hằng quý.

vna-potal-nguyen-tac-kiem-diem-va-danh-gia-xep-loai-chat-luong-doi-voi-tap-the-ca-nhan-phan-1.jpg
vna-potal-nguyen-tac-kiem-diem-va-danh-gia-xep-loai-chat-luong-doi-voi-tap-the-ca-nhan-phan-2.jpg
vna-potal-nguyen-tac-kiem-diem-va-danh-gia-xep-loai-chat-luong-doi-voi-tap-the-ca-nhan-phan-3.jpg

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành Quy định Số 366-QĐ/TW ngày 30/8/2025 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị. Quy định Số 366-QĐ/TW của Bộ Chính trị gồm 4 chương, 19 điều, quy định về mục đích, yêu cầu, nguyên tắc, nội dung cơ bản việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị theo nhiệm kỳ, hằng năm, hằng quý hoặc khi cần thiết.

Quy định này áp dụng đối với cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, quản lý, tổ chức, cơ quan, đơn vị (gọi tắt là tập thể) và cá nhân trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở./.

