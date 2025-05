Cán bộ, công chức không hoàn thành nhiệm vụ 1 năm vào diện tinh giản biên chế?

Bộ Nội vụ đang hoàn thiện dự thảo Nghị định là Nghị định quy định về chính sách biên chế để thay thế Nghị định số 29/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế.

Nội dung chính dự thảo Nghị định được xây dựng trên cơ sở kế thừa Nghị định số 29/2023/NĐ-CP và có sửa đổi, bổ sung một số nội dung.

Theo Bộ Nội vụ, đối tượng thực hiện chính sách tinh giản biên chế, kế thừa quy định còn phù hợp tại Nghị định số 29/2023/NĐ-CP, dự thảo Nghị định đề nghị bỏ đối tượng "Dôi dư do sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo quyết định của cấp có thẩm quyền" (điểm b Điều 2 Nghị định số 29/2023/NĐ CP), vì chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính đã quy định tại Nghị định số 178/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP).

Đáng chú ý, Bộ Nội vụ đề xuất thay đối tượng "Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cán bộ, công chức, viên chức có 01 năm xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp" (điểm đ khoản 1 Điều 2 Nghị định số 29/2023/NĐ-CP) bằng "Trong năm trước liền kề hoặc trong năm thực hiện xét tinh giản biên chế xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ" để bảo đảm phù hợp với quy định của dự thảo Luật Cán bộ, công chức năm 2024 sắp được ban hành.

Như vậy, quy định mới sẽ giải quyết cho thôi việc đối với công chức có 1 năm không hoàn thành nhiệm vụ.

Ngoài ra, quy định về đối tượng tinh giản biên chế cũng thay đối tượng "Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế mà trong từng năm đều có tổng số ngày nghỉ làm việc bằng hoặc cao hơn số ngày nghỉ tối đa do ốm đau theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Luật Bảo hiểm xã hội, có xác nhận của cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp ốm đau theo quy định hiện hành của pháp luật" (điểm e khoản 1 Điều 2 Nghị định số 29/2023/NĐ-CP) bằng "Trong năm trước liền kề hoặc trong năm thực hiện xét tinh giản biên chế mà có tổng số ngày nghỉ làm việc do ốm đau bằng hoặc cao hơn 300 ngày, có xác nhận của cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp ốm đau theo quy định hiện hành của pháp luật" để phù hợp với thực tiễn là trong 01 năm có số ngày nghỉ ốm đau nhiều (hơn 300 ngày) thì thuộc đối tượng phải tinh giản biên chế.

Cán bộ tại bộ phận một cửa hành chính công của UBND huyện Bù Đăng phục vụ người dân. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Dự thảo cũng thay quy định "Cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thôi giữ chức vụ, chức danh do sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính theo quyết định của cấp có thẩm quyền, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế, được cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý" (điểm g khoản 1 Điều 2 Nghị định số 29/2023/NĐ-CP) bằng "Cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thôi giữ chức vụ, chức danh do sắp xếp tổ chức bộ máy hoặc cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo, quản lý theo quyết định của cấp có thẩm quyền hoặc do quyết định của cấp có thẩm quyền cho thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý".

Quy định trên bỏ từ "đơn vị hành chính" cho phù hợp với phạm vi của Nghị định đồng thời bổ sung thêm các trường hợp thôi giữ chức vụ lãnh đạo cho phù hợp với thực tiễn.

Bộ Nội vụ cũng bỏ đối tượng tinh giản biên chế gồm "Cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian bị kỷ luật nhưng chưa đến mức bị bãi nhiệm hoặc bị buộc thôi việc theo quy định của pháp luật tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh 4 giản biên chế, được cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý" (điểm h khoản 1 Điều 2 Nghị định số 29/2023/NĐ-CP). Lý do là vì theo quy định của pháp luật những người bị kỷ luật thì bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ, do vậy những đối tượng này thuộc đối tượng tinh giản biên chế.

Đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố (khoản 3 Điều 2 Nghị định số 29/2023/NĐ-CP), dự thảo thay đoạn "nghỉ trong thời gian 12 tháng" bằng "nghỉ ngay" để phù hợp với chủ trương "chấm dứt việc sử dụng người hoạt động không chuyên trách tại cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn)" theo yêu cầu của Kết luận số 126-KL/TW.

Về sửa đổi, bổ sung nguyên tắc tinh giản biên chế, dự thảo kế thừa quy định còn phù hợp tại Nghị định số 29/2023/NĐ-CP và đề nghị bổ sung nguyên tắc sau: “Đối tượng tinh giản biên chế đủ điều kiện hưởng chính sách tinh giản biên chế quy định tại các văn bản khác nhau thì chỉ được một chính sách cao nhất” để trường hợp công chức, viên chức thuộc đối tượng áp dụng chính sách của Nghị định này và Nghị định số 178/2024/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP) được áp dụng một chính sách cao nhất./.

