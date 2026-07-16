Mô hình dân vận góp phần củng cố thế trận lòng dân trên tuyến biên giới

Chiều 16/7, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Tổng kết mô hình “Địa phương, đơn vị phía sau hỗ trợ địa phương, đơn vị phía trước” giai đoạn 2019-2025.

Đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 7; Thành ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố; Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh, lãnh đạo chính quyền một số địa phương, cơ quan, đơn vị tham gia, hỗ trợ các hoạt động của mô hình “Địa phương, đơn vị phía sau hỗ trợ địa phương, đơn vị phía trước.”

Hội nghị thảo luận, thống nhất đánh giá, giai đoạn 2019-2025, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thành phố phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và sự đồng hành, hỗ trợ tích cực của sở ngành, doanh nghiệp đã phát huy tinh thần đoàn kết, nghĩa tình, tích cực hỗ trợ hàng trăm tỷ đồng trong thực hiện thực hiện mô hình; đồng hành cùng Bộ Tư lệnh Quân khu 7, các địa phương, đơn vị tuyến biên giới trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, phát triển kinh tế xã hội; góp phần xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững mạnh trên tuyến biên giới.

Trong đó, 180 tỷ đồng được dành để xây dựng hệ thống công trình quốc phòng trên tuyến biên giới Tây Nam, gồm Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 75 tỷ đồng; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương trước đây hỗ trợ 60 tỷ đồng; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trước đây hỗ trợ 45 tỷ đồng.

Bà Dương Thị Huyền Trâm, Trưởng Ban Công tác xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tham luận về công tác phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Thành phố trong thực hiện mô hình. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Bộ Tư lệnh Thành phố Phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố hỗ trợ xây dựng 241 căn nhà Điểm Dân cư liền kề Chốt Dân quân biên giới, đồn, trạm biên phòng trên địa bàn các tỉnh Bình Phước trước đây (10 căn), Tây Ninh (81 căn), tỉnh Long An trước đây (150 căn) với kinh phí hơn 20 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng 15 công trình văn hóa, thể dục thể thao tại các cơ sở tôn giáo, đồng bào dân tộc với tổng kinh phí gần 4 tỷ đồng; thực hiện các hoạt động chính sách, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đối tượng chính sách, hỗ trợ địa phương, nhân dân có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí hơn 10 tỷ đồng…

Thông qua nguồn lực đóng góp quỹ “Vì biển đảo quê hương, vì tuyến đầu Tổ quốc,” Bộ Tư lệnh Thành phố phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ chức đoàn thể tổ chức nhiều chương trình phong phú; tổ chức đoàn đại biểu đến với nhiều vùng biển đảo của Tổ quốc; thực hiện công trình trong chương trình “Vì Trường Sa xanh;” tặng quà cán bộ, chiến sỹ quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1, các đảo trên vùng biển Tây Nam với tổng kinh phí gần 500 tỷ đồng, góp phần tiếp sức cho lực lượng ở đảo xa, nơi đầu sóng ngọn gió.

Thông qua việc triển khai mô hình “Địa phương, đơn vị phía sau hỗ trợ địa phương, đơn vị phía trước,” đến nay các đơn vị tuyến biên giới đã từng bước hình thành hệ thống các Điểm dân cư liền kề Chốt Dân quân biên giới, Đồn, Trạm, Chốt Biên phòng; tạo nên sự gắn kết chặt chẽ giữa lực lượng vũ trang với mhân dân, giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh…

mô hình đã góp phần quan trọng củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; xây dựng khu vực phòng thủ các tỉnh, thành phố có tuyến biên giới ngày càng vững chắc; nâng cao khả năng huy động nguồn lực, lực lượng tại chỗ phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong mọi tình huống.

Thượng tá Vũ Văn Chiêm, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh tham luận tại Hội nghị. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Các đại biểu nêu rõ, thành công lớn nhất của mô hình là góp phần xây dựng, củng cố vững chắc thế trận lòng dân trên tuyến biên giới; tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội và cấp ủy, chính quyền địa phương.

Hệ thống chính trị cơ sở tại nhiều địa bàn biên giới được củng cố, kiện toàn; vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương được nâng cao; phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia ngày càng phát triển sâu rộng.

Thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thành phố tiếp tục tăng cường sự tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đối với việc thực hiện mô hình; thường xuyên quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân đội về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và bảo vệ biên giới trên địa bàn Quân khu.

Đơn vị tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình, mở rộng nội dung, hình thức hỗ trợ, huy động đa dạng các nguồn lực xã hội phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế-xã hội và chăm lo đời sống nhân dân khu vực biên giới trên địa bàn Quân khu.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Thành phố đã tặng Giấy khen cho 12 tập thể, 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện mô hình “Địa phương, đơn vị phía sau hỗ trợ địa phương, đơn vị phía trước" giai đoạn 2019-2025. /.

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