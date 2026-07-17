Tây Ninh: Ấm áp nghĩa tình người ở lại

Trong những ngày tháng 7 lịch sử, khi cả nước cùng hướng về các hoạt động kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sỹ, tỉnh Tây Ninh đã khẳng định quyết tâm chính trị cao độ và truyền thống Uống nước nhớ nguồn bằng một kế hoạch tổng thể, mang tính nhân văn sâu sắc.

Bản hùng ca nghĩa tình

Với mục tiêu không để người có công nào bị bỏ lại phía sau, tỉnh đã huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, viết tiếp bản hùng ca nghĩa tình trên mảnh đất căn cứ cách mạng.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, công tác chăm lo cho người có công và thân nhân liệt sỹ được tỉnh triển khai đồng bộ, hiệu quả với tinh thần công khai và minh bạch. Trọng tâm của đợt cao điểm trong tháng 7 này là hỗ trợ thăm bệnh và trợ cấp khó khăn cho 350 đối tượng với tổng kinh phí dự kiến hơn 1,5 tỷ đồng.

Cụ thể, tỉnh sẽ dành 830 triệu đồng để hỗ trợ 188 trường hợp người có công bị bệnh hiểm nghèo, ung thư hoặc gặp hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, 39 trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo được nhận mức hỗ trợ 6 triệu đồng mỗi người, 149 trường hợp khó khăn khác nhận mức 4 triệu đồng/người. Đối với thân nhân liệt sỹ, tỉnh cũng dành 718 triệu đồng để hỗ trợ 162 trường hợp đau ốm, bệnh tật.

Theo Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh Đặng Ngọc Tảo, đơn vị đã chủ trì phối hợp cùng các địa phương rà soát kỹ lưỡng từng trường hợp. Việc hỗ trợ này không chỉ là sự giúp đỡ về vật chất mà còn là lời động viên tinh thần kịp thời trước ngày 27/7/2026, giúp các gia đình vơi bớt khó khăn khi có người thân đau yếu.

Hỗ trợ xây, sửa nhà cho 288 hộ gia đình

Một trong những nội dung trọng yếu nhất trong hành trình tri ân của Tây Ninh chính là chương trình hỗ trợ nhà ở. Với tổng kinh phí dự kiến lên đến hơn 27 tỷ đồng, tỉnh sẽ thực hiện xây mới và sửa chữa nhà ở cho 288 hộ gia đình người có công và thân nhân liệt sỹ.

Trong số đó, 180 hộ người có công sẽ được hỗ trợ với kinh phí gần 17 tỷ đồng. Đáng chú ý, mức hỗ trợ xây mới đã được nâng lên 160 triệu đồng/căn, đảm bảo cho các gia đình có được mái ấm kiên cố.

Đối với các trường hợp chưa có đất ở, Ủy ban Nhân dân các cấp đã chủ động phương án bố trí quỹ đất hoặc vận động người thân tặng quyền sử dụng đất để triển khai xây dựng kịp thời.

Bên cạnh đó, 108 hộ thân nhân liệt sỹ cũng nằm trong danh sách hỗ trợ với tổng số tiền gần 11 tỷ đồng, bao gồm 30 căn xây mới và 78 căn sửa chữa. Toàn bộ công tác hỗ trợ nhà ở được phấn đấu hoàn thành ngay trong năm 2026.

Nói về ý nghĩa của công tác này, ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, nhấn mạnh: Việc triển khai kế hoạch nhằm phát huy tối đa vai trò của Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh trong việc hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn về nhà ở và đời sống.

Chúng ta phải đảm bảo triển khai đúng đối tượng, công khai và minh bạch, sử dụng nguồn quỹ đúng mục đích, đúng quy định để mỗi căn nhà được trao đi là một niềm an ủi, tri ân chân thành nhất.

Không dừng lại ở việc hỗ trợ nhất thời, Tây Ninh còn hướng tới sự ổn định bền vững về kinh tế cho các gia đình chính sách. Qua rà soát kỹ lưỡng theo các tiêu chí hiện hành, tỉnh xác định còn 30 hộ gia đình người có công có mức sống dưới mức trung bình.

Để giải quyết vấn đề này, tỉnh đã đưa ra giải pháp đột phá là vận động xã hội hóa để hỗ trợ bổ sung hằng tháng cho các hộ này với mức 3 triệu đồng/hộ. Tổng kinh phí hỗ trợ trong 6 tháng cuối năm 2026 dự kiến là 540 triệu đồng. Mục tiêu cao nhất là đến cuối năm 2026, phấn đấu 100% hộ gia đình người có công với cách mạng bảo đảm mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú.

Cũng theo Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh Đặng Ngọc Tảo, sự chênh lệch giữa số liệu rà soát ban đầu và kết quả thực tế cho thấy tính chất biến động của đời sống kinh tế. Do đó, việc xây dựng chính sách trợ cấp hằng tháng và huy động nguồn lực xã hội hóa là giải pháp linh hoạt, sát với nhu cầu thực tế của từng hộ gia đình, giúp họ nâng cao chất lượng cuộc sống một cách căn cơ.

Để hiện thực hóa những mục tiêu nhân văn trên, Tây Ninh dự kiến tổng kinh phí thực hiện cho các khoản hỗ trợ là hơn 29 tỷ đồng. Trong khi nguồn Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh hiện có hơn 14 tỷ đồng, tỉnh cần huy động thêm khoảng 7 tỷ đồng từ các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân.

Dự kiến Lễ phát động huy động, bổ sung nguồn lực cho Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của tỉnh sẽ được tổ chức ngay trong tháng 7/2026. Đây không chỉ là hoạt động gây quỹ mà còn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, lan tỏa đạo lý tốt đẹp của dân tộc.

Đối với những trường hợp đặc biệt như thân nhân người có công đang hưởng tuất từ trần, con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có hoàn cảnh khó khăn, tỉnh giao các địa phương đặc biệt quan tâm, thăm hỏi và trợ giúp sinh kế thường xuyên./.

500 ngày đêm dốc sức tìm thông tin liệt sỹ tại Tây Ninh Hưởng ứng Chiến dịch 500 ngày đêm, tại các nghĩa trang Liệt sỹ trên địa bàn Tây Ninh, hàng ngàn cán bộ, chiến sỹ, cựu chiến binh và tình nguyện viên bất kể ngày đêm tham gia lấy mẫu hài cốt liệt sỹ.

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