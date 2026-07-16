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Mỹ tăng cường không kích, Iran cảnh báo mở rộng tấn công

Xung đột Mỹ-Iran leo thang nghiêm trọng khi Mỹ không kích hàng loạt mục tiêu quanh Tehran, trong khi Iran phóng tên lửa đáp trả và đe dọa phá hủy hạ tầng khu vực nếu Washington vượt lằn ranh đỏ.

Minh Hiếu

Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới - chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Mỹ tăng cường không kích, Iran cảnh báo mở rộng tấn công

Thụy Sĩ điều tra vụ nhiều UAV xuất hiện gần nhà máy điện hạt nhân

Italy thúc đẩy chuyển đổi xanh trong lĩnh vực công

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

(Vietnam+)
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CHIẾN SỰ MỸ, ISRAEL VỚI IRAN

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