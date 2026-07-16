Iran tuyên bố chưa nối lại đàm phán với Mỹ, cảnh báo rút khỏi MoU

Ngày 15/7, Iran tuyên bố hiện chưa có kế hoạch nối lại đàm phán với Mỹ, đồng thời cảnh báo sẽ không tiếp tục tuân thủ Bản ghi nhớ (MoU) ngừng bắn ký giữa hai bên nếu Tehran không nhận được lợi ích từ thỏa thuận.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông-Bắc Phi, phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết ưu tiên hiện nay của Tehran là bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ.

Ông khẳng định Iran không còn coi mình bị bản MoU với Mỹ ký ngày 17/6 ràng buộc, với lý do Washington đã nhiều lần vi phạm các cam kết trong thỏa thuận.

Ông Baghaei cũng bác bỏ nhận định của Mỹ rằng các cuộc tấn công quân sự sẽ buộc Iran quay trở lại bàn đàm phán, đồng thời nhấn mạnh các lực lượng vũ trang Iran sẽ đáp trả mạnh mẽ mọi hành động nhằm vào nước này.

Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, đồng thời là Trưởng đoàn đàm phán của Iran, khẳng định MoU chỉ có ý nghĩa khi các điều khoản được thực thi đầy đủ. Theo ông, nếu Iran không được hưởng lợi từ thỏa thuận thì Tehran "không có lý do gì để tiếp tục tuân thủ."

Ông Ghalibaf nhấn mạnh cách tiếp cận của Iran trong cả xung đột và đàm phán phải dựa trên lợi ích quốc gia, an ninh quốc gia và tầm nhìn dài hạn.

Ông cũng cho rằng an ninh quốc gia của Iran gắn liền với việc duy trì các "thỏa thuận của Iran" tại eo biển Hormuz, đồng thời khẳng định Tehran không mong muốn chiến tranh nhưng luôn phải sẵn sàng bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia.

Cùng ngày 15/7, Bộ Y tế Iran cho biết các đợt không kích gần đây của Mỹ nhằm vào các tỉnh miền Nam nước này đã khiến 35 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương.

Quân đội Iran cũng xác nhận một doanh trại tại tỉnh Sistan và Baluchestan bị tấn công, làm 7 binh sỹ thiệt mạng và 13 người khác bị thương. Truyền thông Iran đưa tin nhiều vụ nổ đã xảy ra tại các tỉnh Khuzestan, Hormozgan, Sistan và Baluchestan.

Trong khi đó, Mỹ tiếp tục gia tăng sức ép đối với Iran bằng các biện pháp quân sự và trừng phạt mới trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước leo thang.

Ngày 15/7, Bộ Tài chính Mỹ công bố các lệnh trừng phạt nhằm vào một số cá nhân và thực thể tại Iran, Nga và Nigeria với cáo buộc tham gia mạng lưới hỗ trợ Tehran mua sắm vũ khí.

Động thái này nối tiếp các biện pháp trừng phạt được Washington áp dụng trong những tháng gần đây nhằm vào các cá nhân và doanh nghiệp bị cho là hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Cùng ngày, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết quân đội nước này đã bắn tên lửa vô hiệu hóa tàu chở dầu M/T Belma treo cờ Curacao khi con tàu tìm cách di chuyển tới đảo Kharg của Iran, với lý do tàu đã phớt lờ nhiều cảnh báo và vi phạm lệnh phong tỏa hàng hải do Mỹ áp đặt. Đây là lần đầu tiên Mỹ sử dụng vũ lực để ngăn chặn một tàu thương mại kể từ khi tái áp đặt phong tỏa các cảng của Iran vào ngày 14/7.

Căng thẳng tiếp tục lan rộng trong khu vực khi Kuwait thông báo đánh chặn các thiết bị bay không người lái được cho là từ Iran, trong khi Bahrain kích hoạt còi báo động và kêu gọi người dân tìm nơi trú ẩn an toàn.

Liên quan đến chi phí của chiến dịch quân sự, NBC News dẫn các nguồn tin trong Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết tổng chi phí thực tế của Washington trong cuộc xung đột với Iran có thể lên tới 80-100 tỷ USD.

Con số này gấp khoảng 3 lần so với mức 30 tỷ USD được Lầu Năm Góc công bố trước đó, do chưa tính đến chi phí khôi phục cơ sở hạ tầng, duy trì lực lượng và hậu cần quân sự./.

Iran khẳng định việc phản đối chủ nghĩa đơn phương Đánh giá Nga là "đối tác chiến lược và người bạn đáng tin cậy", Tổng thống Iran cho biết hai nước còn nhiều dư địa hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, dầu khí, hóa dầu, công nghiệp và thương mại.