IEA cảnh báo rủi ro đối với kinh tế toàn cầu nếu eo biển Hormuz tiếp tục tê liệt

Phát biểu bên lề Diễn đàn An ninh Aspen tại Colorado (Mỹ) ngày 15/7, Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) Fatih Birol cảnh báo kinh tế toàn cầu sẽ đối mặt với thách thức nếu cuộc xung đột khiến eo biển Hormuz bị tê liệt không được giải quyết trong vài tuần tới.

Ông Birol cho biết "các thị trường đang lo ngại" và đang phải đối phó với "sự bất ổn lớn" do các cuộc tấn công leo thang từ cả Mỹ và Iran, đe dọa làm gián đoạn vận chuyển dầu mỏ, phân bón, khí đốt tự nhiên và các hàng hóa khác qua tuyến đường thủy huyết mạch này.

Theo ông Birol, nếu eo biển Hormuz tiếp tục bị đóng cửa, kinh tế toàn cầu, bao gồm các nền kinh tế trong khu vực, các nước đang phát triển và châu Á, có thể lại gặp khó khăn. Sự gián đoạn nguồn cung năng lượng và nguyên liệu từ Vùng Vịnh đã tác động đến các nền kinh tế như Hàn Quốc và Nhật Bản.

Các nước như Bangladesh, Pakistan và Ấn Độ còn dễ bị tổn thương hơn nhiều trước tình trạng gián đoạn này. Eo biển Hormuz cần được "mở hoàn toàn, mở vô điều kiện," không phải tính theo tháng mà là theo tuần.

Lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz đã giảm đáng kể trong tuần qua sau khi nhiều tàu bị tấn công và Mỹ tái áp đặt phong tỏa đối với tàu thuyền Iran.

Lượng dầu thô Saudi Arabia xuất khẩu từ Vùng Vịnh cũng sụt giảm mạnh sau các vụ tấn công vào tàu chở dầu siêu trọng. Tổ chức Hàng hải Quốc tế khẳng định tuyến đường thủy này vẫn còn quá nguy hiểm cho tàu thương mại./.

Mỹ tiếp tục tấn công Iran, căng thẳng tại eo biển Hormuz gia tăng Mỹ tiến hành đợt không kích mới nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran với tuyên bố làm suy giảm khả năng đe dọa tàu thương mại tại eo biển Hormuz, trong khi Tehran cũng dùng tên lửa và UAV đáp trả.