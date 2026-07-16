EU gia hạn mức trần giá dầu Nga để tìm kiếm thỏa thuận trừng phạt mới

Ngày 15/7, các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí duy trì thêm một tuần mức trần giá đối với dầu mỏ Nga nhằm có thêm thời gian đạt được thỏa thuận rộng hơn về gói trừng phạt mới nhằm vào Moskva.

Thỏa hiệp vào phút chót này được đưa ra chỉ vài giờ trước thời hạn có thể khiến mức trần giá dầu Nga tăng, từ mức hiện tại 44 USD/thùng.

EU muốn tránh kịch bản này trong bối cảnh khối này tiếp tục tìm cách hạn chế nguồn thu từ dầu mỏ của Nga, đặc biệt khi giá năng lượng tăng mạnh sau khi xung đột tại Trung Đông bùng phát.

EU trước đó đề xuất thay đổi các quy định về cơ chế áp giá trần dầu Nga trong gói trừng phạt mới, nhằm duy trì mức giới hạn hiện nay trong nhiều tháng tới.

Tuy nhiên, gói trừng phạt thứ 21 mà EU dự kiến áp đặt đối với Nga, kể từ khi Moskva tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine năm 2022, đang gặp nhiều trở ngại.

Một số quốc gia thành viên đã phản đối các nội dung khác nhau trong gói biện pháp này và tìm cách giảm mức độ nghiêm khắc của các lệnh trừng phạt. Sau nhiều ngày đàm phán, các đại sứ EU vẫn chưa thể hoàn tất thỏa thuận chung.

Bulgaria cho biết nước này đã ngăn việc đưa Đại giáo trưởng của Giáo hội Chính thống giáo Nga Kirill vào danh sách trừng phạt. Trong khi đó, các nhà ngoại giao cho biết Đức phản đối lệnh cấm nhập khẩu cá minh thái Alaska (Alaskan Pollock) từ Nga - loại cá được sử dụng phổ biến trong các bữa ăn dành cho trẻ em.

Ngoài ra, kế hoạch áp đặt lệnh cấm thị thực trên diện rộng đối với những công dân Nga từng tham gia cuộc xung đột tại Ukraine cũng đang được điều chỉnh theo hướng giảm bớt mức độ nghiêm khắc.

Các nhà ngoại giao EU cho biết khối này đặt mục tiêu đạt được thỏa thuận cuối cùng về gói trừng phạt mới trước ngày 23/7./.

Nga dừng trung chuyển dầu đến Đức qua đường ống Druzhba Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết số dầu của Kazakhstan qua đường ống Druzhba đến Đức sẽ được chuyển hướng sang các tuyến đường vận chuyển khác khả dụng hơn.