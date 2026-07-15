EU bắt tay Ukraine phát triển năng lực sản xuất thiết bị bay không người lái

Ngày 15/7, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã công bố thỏa thuận hợp tác với Ukraine về sản xuất thiết bị bay không người lái (UAV).

Phát biểu tại Kiev bên cạnh Tổng thống nước chủ nhà Volodymyr Zelensky, bà Von der Leyen cho biết thỏa thuận sẽ kết hợp công nghệ UAV của Ukraine với quy mô sản xuất lớn của châu Âu.

Bà Von der Leyen nhấn mạnh EU và Ukraine hợp tác nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng của cả hai bên, từ đó tăng cường đầu tư và sản xuất.

Tuy nhiên, bà Von der Leyen không đưa ra thông tin chi tiết về việc liệu có khoản ngân sách mới nào được phân bổ cho thỏa thuận này hay không.

Châu Âu gần đây đã bắt đầu giải ngân khoản vay trị giá 90 tỷ euro (103 tỷ USD) nhằm hỗ trợ quốc phòng và ngân sách cho Ukraine. Đợt giải ngân ban đầu trong gói vay này trị giá 6 tỷ euro là nhằm hỗ trợ Ukraine tăng cường sản xuất UAV.

Trước đó, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine hiện đang sản xuất 10 triệu UAV/năm và đặt mục tiêu tăng gấp đôi sản lượng.

Trước đó, Ukraine đã ký kết các thỏa thuận tương tự với một số quốc gia thành viên EU và Vùng Vịnh.

Các thỏa thuận này được điều chỉnh linh hoạt theo từng quốc gia, nhưng thông thường Ukraine sẽ cung cấp các thiết kế công nghệ UAV để đổi lấy tiền bản quyền, các khoản đầu tư và các thiết bị quân sự khác.

EU đang nỗ lực thúc đẩy năng lực UAV sau một loạt vụ xâm nhập không phận ở các quốc gia dọc biên giới phía Đông./.

Đức và Ukraine tăng cường hợp tác sản xuất UAV tầm xa Trong khuôn khổ thỏa thuận, Đức đẩy mạnh hợp tác công nghiệp quốc phòng với Ukraine thông qua các dự án sản xuất thiết bị bay không người lái (UAV) tầm xa ngay trên lãnh thổ châu Âu.