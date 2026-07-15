Thế giới

Châu Âu

EU bắt tay Ukraine phát triển năng lực sản xuất thiết bị bay không người lái

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh EU và Ukraine hợp tác nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng của cả hai bên, từ đó tăng cường đầu tư và sản xuất.

Trần Quyên
Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen. (Ảnh: THX/TTXVN)
Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 15/7, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã công bố thỏa thuận hợp tác với Ukraine về sản xuất thiết bị bay không người lái (UAV).

Phát biểu tại Kiev bên cạnh Tổng thống nước chủ nhà Volodymyr Zelensky, bà Von der Leyen cho biết thỏa thuận sẽ kết hợp công nghệ UAV của Ukraine với quy mô sản xuất lớn của châu Âu.

Bà Von der Leyen nhấn mạnh EU và Ukraine hợp tác nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng của cả hai bên, từ đó tăng cường đầu tư và sản xuất.

Tuy nhiên, bà Von der Leyen không đưa ra thông tin chi tiết về việc liệu có khoản ngân sách mới nào được phân bổ cho thỏa thuận này hay không.

Châu Âu gần đây đã bắt đầu giải ngân khoản vay trị giá 90 tỷ euro (103 tỷ USD) nhằm hỗ trợ quốc phòng và ngân sách cho Ukraine. Đợt giải ngân ban đầu trong gói vay này trị giá 6 tỷ euro là nhằm hỗ trợ Ukraine tăng cường sản xuất UAV.

Trước đó, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine hiện đang sản xuất 10 triệu UAV/năm và đặt mục tiêu tăng gấp đôi sản lượng.

Trước đó, Ukraine đã ký kết các thỏa thuận tương tự với một số quốc gia thành viên EU và Vùng Vịnh.

Các thỏa thuận này được điều chỉnh linh hoạt theo từng quốc gia, nhưng thông thường Ukraine sẽ cung cấp các thiết kế công nghệ UAV để đổi lấy tiền bản quyền, các khoản đầu tư và các thiết bị quân sự khác.

EU đang nỗ lực thúc đẩy năng lực UAV sau một loạt vụ xâm nhập không phận ở các quốc gia dọc biên giới phía Đông./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Ukraine #UAV #Công nghệ Ukraine
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Cờ Liên minh châu Âu tại Brussels, Bỉ. (Ảnh: THX/TTXVN)

EU mở nhóm đàm phán đầu tiên với Ukraine và Moldova

Nhóm đàm phán tập trung vào 35 chương nội dung, trải rộng từ lĩnh vực nền tảng như pháp quyền, tiêu chuẩn dân chủ, tính độc lập của tư pháp, chính sách chống tham nhũng đến môi trường, nông nghiệp.

Tin cùng chuyên mục

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Tây Ban Nha. (Ảnh: AFP/TTXVN)

World Cup 2026: Vũ khí giúp Tây Ban Nha tạo khác biệt

Khác với những quả tạt hướng tới các tiền đạo cao lớn, lối chơi của Tây Ban Nha tập trung đưa bóng xuống sát đáy biên rồi chuyền ngược trở lại khu vực trước vòng cấm hoặc điểm đá phạt đền.

Biểu tượng hãng Volkswagen tại trụ sở ở Wolfsburg, Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Volkswagen xem xét khả năng cắt giảm 100.000 việc làm

Nguyên nhân là do Volkswagen đang đối mặt với nhiều khó khăn, lợi nhuận sụt giảm do gánh nặng thuế quan, cạnh tranh gay gắt tại thị trường Trung Quốc, áp lực nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà máy.

Điện mừng kỷ niệm Quốc khánh Cộng hòa Pháp

Điện mừng kỷ niệm Quốc khánh Cộng hòa Pháp

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 237 Quốc khánh Cộng hòa Pháp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới các nhà lãnh đạo Pháp.

Trụ sở Liên minh châu Âu tại Brussels, Bỉ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Liên minh châu Âu và Anh áp đặt trừng phạt Nga

Các cá nhân, công ty bị đóng băng tài sản và cấm thị thực do đã tham gia chiến dịch gián điệp mạng vào châu Âu kéo dài nhiều năm nhằm vào các bộ ngành chính phủ, hạ tầng trọng yếu kể từ năm 2010.