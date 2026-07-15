Chính phủ Đức thúc đẩy cải cách, nỗ lực vượt qua khủng hoảng tăng trưởng

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, trong cuộc họp báo mùa Hè tại thủ đô Berlin ngày 15/7, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đánh giá cao những cải cách mà chính phủ liên minh (giữa đảng Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo - CDU/CSU và đảng Dân chủ Xã hội - SPD) đã đạt được đồng thuận và cho biết sẽ đưa ra nhiều cải cách hơn nữa.

Liên minh CDU/CSU-SPD của Thủ tướng Merz gần đây đã thông qua một loạt cải cách về bảo hiểm y tế và một gói luật liên quan đến giảm thuế, nghỉ ốm và lương hưu.

Thủ tướng Đức nhấn mạnh tại cuộc họp báo: "Liên minh đã tìm được chỗ đứng của mình."

Thủ tướng Merz nêu rõ cải cách bảo hiểm chăm sóc điều dưỡng sẽ được thực hiện vào cuối năm nay. Ông cũng dự kiến một đề xuất lập pháp liên quan đến cải cách Luật về giờ làm việc, quy định thời lượng tối đa của giờ làm việc được phép và các quy tắc về thời gian nghỉ ngơi. Ông Merz cũng nhấn mạnh chính phủ sẽ tiếp tục nỗ lực loại bỏ các thủ tục hành chính rườm rà.

Về tăng trưởng kinh tế, Thủ tướng Merz nhận định khả năng các chỉ số kinh tế sẽ được cải thiện hơn vào năm tới, tuy nhiên, điều này không chỉ phụ thuộc vào chính phủ liên bang, mà còn phụ thuộc vào các yếu tố như giá dầu.

Do xung đột tại Trung Đông làm tăng chi phí năng lượng, Chính phủ Đức đã phải hạ thấp đáng kể dự báo tăng trưởng, xuống mức 0,5% cho năm 2026 và 0,9% cho năm 2027. Ngoài ra, chính sách thuế quan của Mỹ cũng gây áp lực đối với tăng trưởng kinh tế Đức.

Thủ tướng hy vọng đất nước có thể vượt qua cuộc khủng hoảng tăng trưởng này, đồng thời khẳng định chính phủ liên bang đang làm mọi biện pháp có thể để đạt được mục tiêu này. Các cải cách mà chính phủ đang thực hiện sẽ mất nhiều thời gian hơn dự kiến.

Chính phủ liên minh của Đức, nhậm chức vào tháng 5/2025, thường xuyên phải vật lộn với những mâu thuẫn nội bộ về các vấn đề gây tranh cãi như lương hưu, khiến tỷ lệ ủng hộ của cử tri suy giảm nghiêm trọng, đặc biệt tỷ lệ ủng hộ cá nhân Thủ tướng giảm chỉ còn 14% theo một cuộc thăm dò gần đây của đài truyền hình tư nhân RTL/ntv.

Cuộc họp báo diễn ra trước thềm cuộc bầu cử khu vực tại 3 bang: Mecklenburg-Pomerania (Mecklenburg-Vorpommern), Saxony-Anhalt (Sachsen-Anhalt) và Berlin.

Đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) dự kiến đạt được những thắng lợi lịch sử tại Mecklenburg-Western Pomerania và Saxony-Anhalt và có thể lần đầu tiên nắm quyền kiểm soát chính quyền bang của Đức - một thay đổi chính trị rất quan trọng ở nước này./.

Bầu cử tại Đức: Thủ tướng Friedrich Merz đối mặt phép thử đầu tiên Thủ tướng Đức Friedrich Merz sẽ đối mặt phép thử bầu cử đầu tiên kể từ khi nhậm chức vào tháng 5 năm ngoái, khi cử tri bang Baden‑Württemberg, miền Tây Nam nước Đức đi bỏ phiếu vào ngày 8/3.