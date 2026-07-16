Kỹ sư trưởng Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia thiệt mạng do UAV tấn công

Giám đốc điều hành Tập đoàn Rosatom của Nga, ông Alexey Likhachev, thông báo kỹ sư trưởng Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, ông Alexander Yakovlev, đã qua đời vào ngày 15/7 do bị máy bay không người lái tấn công vào xe công vụ.

Một máy bay không người lái của Lực lượng vũ trang Ukraine đã tấn công chiếc xe công vụ Toyota Camry của Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia tại khu vực giữa khu vực công nghiệp của nhà máy và thành phố Energodar.

Ngoài kỹ sư trưởng Alexander Yakovlev, tài xế điều khiển xe cũng đã thiệt mạng.

Theo người đứng đầu Rosatom, 13 người đã thiệt mạng và 48 người bị thương trong các cuộc tấn công vào Energodar và Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia trong hai tháng rưỡi qua.

Các cuộc tấn công này đặt ra “mối đe dọa về một sự cố hạt nhân quy mô lớn trên các vùng rộng lớn của Nga, Ukraine và châu Âu,” ông nhấn mạnh./.

IAEA xác nhận nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia bị tấn công bằng UAV Theo IAEA, nhóm chuyên gia của cơ quan này làm việc tại nhà máy đã ghi nhận hư hại ở phần bên ngoài một tòa nhà tua-bin sau vụ việc xảy ra ngày 30/5.