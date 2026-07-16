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Kỹ sư trưởng Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia thiệt mạng do UAV tấn công

Theo thông tin từ Tập đoàn Rosatom, kỹ sư trưởng Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, ông Alexander Yakovlev, đã qua đời vào ngày 15/7 do bị máy bay không người lái tấn công vào xe công vụ.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. (Ảnh: THX/TTXVN)
Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. (Ảnh: THX/TTXVN)

Giám đốc điều hành Tập đoàn Rosatom của Nga, ông Alexey Likhachev, thông báo kỹ sư trưởng Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, ông Alexander Yakovlev, đã qua đời vào ngày 15/7 do bị máy bay không người lái tấn công vào xe công vụ.

Một máy bay không người lái của Lực lượng vũ trang Ukraine đã tấn công chiếc xe công vụ Toyota Camry của Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia tại khu vực giữa khu vực công nghiệp của nhà máy và thành phố Energodar.

Ngoài kỹ sư trưởng Alexander Yakovlev, tài xế điều khiển xe cũng đã thiệt mạng.

Theo người đứng đầu Rosatom, 13 người đã thiệt mạng và 48 người bị thương trong các cuộc tấn công vào Energodar và Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia trong hai tháng rưỡi qua.

Các cuộc tấn công này đặt ra “mối đe dọa về một sự cố hạt nhân quy mô lớn trên các vùng rộng lớn của Nga, Ukraine và châu Âu,” ông nhấn mạnh./.

(Vietnam+)
#Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia #UAV #sự cố hạt nhân Nga
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