Pháp chính thức hợp pháp hóa quyền trợ tử cho bệnh nhân hiểm nghèo

Ngày 15/7, Quốc hội Pháp đã chính thức thông qua luật về quyền trợ tử, cho phép một số bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, không còn khả năng chữa khỏi, được tiếp cận biện pháp kết thúc sự sống theo những điều kiện pháp lý nghiêm ngặt.

Với việc thông qua đạo luật, Pháp trở thành một trong số ít quốc gia trên thế giới hợp pháp hóa trợ tử, cùng với Bỉ, Hà Lan, Thụy Sĩ, Canada và Uruguay.

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, trong cuộc bỏ phiếu cuối cùng, Hạ viện Pháp đã thông qua dự luật với 291 phiếu thuận và 241 phiếu chống, khép lại quá trình tranh luận và lập pháp kéo dài nhiều năm, nhiều lần bị gián đoạn.

Theo đạo luật mới, những người mắc bệnh nặng, không còn khả năng chữa khỏi và phải chịu những đau đớn kéo dài có thể được tiếp cận thuốc trợ tử nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.



Ngay sau cuộc bỏ phiếu, Tổng thống Emmanuel Macron đánh giá Quốc hội đã tiến hành "một cuộc tranh luận mang tính xây dựng và tôn trọng" về "một vấn đề vừa riêng tư, vừa hệ trọng".

Trên mạng xã hội X, ông cho rằng việc Quốc hội thông qua đạo luật đã thực hiện cam kết đưa ra từ năm 2022 về việc đưa vấn đề trợ tử ra thảo luận rộng rãi trong xã hội Pháp.



Phát biểu trước Quốc hội, Quốc vụ khanh Quyền tự chủ và Người khuyết tật Camille Galliard-Minier cho rằng vẫn còn những nỗi đau mà y học không thể xoa dịu, vì vậy xã hội cần nhìn thẳng vào thực tế này với sự tôn trọng và khiêm nhường.

Trong khi đó, Chủ tịch Hạ viện Yaël Braun-Pivet khẳng định đây là "một đạo luật lớn của nền Cộng hòa", đáp ứng mong đợi của nhiều người dân.



Tuy nhiên, đạo luật tiếp tục gây chia rẽ trong chính trường và xã hội Pháp. Phần lớn các nghị sĩ cánh tả và liên minh ủng hộ Tổng thống Macron bỏ phiếu thuận, trong khi đa số nghị sĩ cánh hữu và cực hữu phản đối. Do tính chất nhạy cảm của vấn đề, các chính đảng đều để nghị sĩ tự quyết định lá phiếu của mình./.

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