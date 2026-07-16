Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine xác nhận từ chức

Ngày 15/7, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov xác nhận việc từ chức trong Chính phủ.

Trên kênh Telegram, ông đánh giá thành tựu lớn nhất của Bộ dưới sự lãnh đạo của mình là đã vô hiệu hóa được hệ thống Starlink đối với Quân đội Nga.

Ngoài ra, còn có việc tăng mạnh mua sắm máy bay không người lái, khởi động các chương trình mới cho Lực lượng Hệ thống Không người lái, các hợp đồng tên lửa Patriot, mua máy bay Gripen, phát triển chương trình tên lửa đạn đạo của Ukraine và thu hút hàng chục tỷ USD hỗ trợ quân sự quốc tế.

Ông cũng thông báo về cuộc thử nghiệm thành công một tên lửa đạn đạo của Ukraine.

Bên cạnh đó, ông thừa nhận thất bại trong việc hoàn thành quá trình chuyển đổi Bộ Quốc phòng theo tiêu chuẩn NATO, chuyển toàn bộ hoạt động mua sắm sang đấu thầu và thúc đẩy văn hóa trách nhiệm giải trình đối với các quyết định.

Trước đó, có tin rằng người thay thế ông trong Chính phủ mới sẽ là Bộ trưởng Nội vụ Ihor Klymenko.

Truyền thông đưa tin rằng Tổng thống Volodymyr Zelenskyy đã tuyên bố trong một cuộc họp của phái đảng của Tổng thống “Người đầy tớ nhân dân” rằng ông Fedorov có mâu thuẫn mang tính hệ thống với Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi và quân đội, và mâu thuẫn này vẫn chưa được giải quyết./.

Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko từ chức trong đợt cải tổ chính phủ Tổng thống Zelensky hiện chưa công bố người kế nhiệm bà Svyrydenko, song cho biết Ukraine đang "thay đổi chiến lược chính trị" để ứng phó với "những thách thức và nhiệm vụ mới."