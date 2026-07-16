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Litva và Latvia sẵn sàng cho phép triển khai vũ khí hạt nhân của NATO

Tổng thống Litva và Latvia đều bày tỏ việc sẵn sàng cho phép triển khai vũ khí hạt nhân của NATO trên lãnh thổ của mình đồng thời khẳng định đây là sức mạnh răn đe đáng tin cậy.

Tổng thống Litva Gitanas Nauseda. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng thống Litva Gitanas Nauseda. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 15/7, Litva và Latvia đã bày tỏ việc sẵn sàng cho phép triển khai vũ khí hạt nhân của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trên lãnh thổ của mình đồng thời khẳng định đây là sức mạnh răn đe đáng tin cậy.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung tại thủ đô Vilnius với người đồng cấp nước chủ nhà Gitanas Nausėda, Tổng thống Latvia Edgars Rinkevics tuyên bố: "Nếu quyết định triển khai vũ khí hạt nhân được đưa ra vì lợi ích quốc gia hoặc là một phần trong quyết định tập thể của NATO, nó sẽ được thực hiện.”

Ông cũng lưu ý rằng Latvia không có hạn chế hiến pháp đối với việc triển khai vũ khí hạt nhân.

​Về phần mình, Tổng thống Nauseda xác nhận Quốc hội Litva đã bắt đầu quá trình bãi bỏ Điều 137 của Hiến pháp, điều khoản cấm sự hiện diện của các kho vũ khí hạt nhân.

Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh trước đó, Litva đã thảo luận với Mỹ về khả năng triển khai vũ khí hạt nhân của Washington trên lãnh thổ của mình.

Hồi tháng Hai vừa qua, một quốc gia vùng Baltic khác là Estonia cũng đã đề cập tới khả năng cho phép NATO đặt kho vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ./.

(Vietnam+)
#NATO #vũ khí hạt nhân Latvia Litva
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