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Thủ tướng Đức yêu cầu Mỹ không can thiệp vào hoạt động bầu cử

Thủ tướng Đức nhấn mạnh rằng việc tài trợ cho các đảng chính trị ở Đức từ nước ngoài là bất hợp pháp đồng thời bày tỏ hy vọng các quốc gia liên quan cần tôn trọng luật pháp của Đức.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz phát biểu trong một cuộc họp báo tại Berlin. (Nguồn: THX/TTXVN)
Thủ tướng Đức Friedrich Merz phát biểu trong một cuộc họp báo tại Berlin. (Nguồn: THX/TTXVN)

Tân Hoa xã đưa tin ngày 15/7, Thủ tướng Đức Friedrich Merz tuyên bố ông không muốn Mỹ can thiệp vào các cuộc bầu cử tại nước này.

Trả lời phỏng vấn họp báo đối với câu hỏi liên quan tới một chương trình của Mỹ được cho là nhằm hỗ trợ các nhóm chính trị và dân sự ở châu Âu và có thể mang lại lợi ích cho các nhóm có lập trường tương đồng với đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD), ông Merz nhấn mạnh rằng việc tài trợ cho các đảng chính trị ở Đức từ nước ngoài là bất hợp pháp đồng thời bày tỏ hy vọng các quốc gia liên quan cần tôn trọng luật pháp của Đức.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Merz cũng cho rằng việc một đảng cực hữu tham gia chính phủ tại Đức sẽ mang "một ý nghĩa hoàn toàn khác" so với điều tương tự nếu xảy ra ở một quốc gia khác trong Liên minh châu Âu (EU) khi xét đến lịch sử của Đức. Ông cũng khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để ngăn chặn viễn cảnh này xảy ra.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh 3 bang của Đức gồm Saxony-Anhalt, Berlin và Mecklenburg-Tây Pomerania sẽ tổ chức bầu cử khu vực vào tháng Chín tới và các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy đảng AfD đang dẫn đầu về tỷ lệ ủng hộ tại cả bang Saxony-Anhalt và Mecklenburg-Tây Pomerania./.

(Vietnam+)
#bầu cử #can thiệp bầu cử Đức Mỹ
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