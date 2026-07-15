Israel và Liban tiến gần thỏa thuận chuyển giao kiểm soát miền Nam Liban

Hãng thông tấn Agenzia Nova của Italy cho biết ngày 15/7, Israel và Liban đã kết thúc vòng đàm phán thứ 6 tại Rome, tiến gần hơn đến việc khởi động một dự án thí điểm, theo đó quyền kiểm soát một phần khu vực miền Nam Liban sẽ được chuyển giao từ lực lượng Israel cho quân đội Liban.

Theo Agenzia Nova, Israel và Liban đã đạt được tiến triển trong việc xây dựng cơ chế rút quân của Israel khỏi hai “khu vực thí điểm” đầu tiên ở miền Nam Liban và nhất trí tiếp tục đàm phán về vấn đề này.

Nguồn tin cho biết thêm cuộc đàm phán tập trung vào việc thực hiện thỏa thuận khung đạt được tại Washington (Mỹ) hôm 26/6.

Hai bên đã làm rõ thêm kế hoạch và điều kiện rút quân của Israel, việc triển khai Lực lượng Vũ trang Liban (LAF), việc giải giáp phong trào Hezbollah và xác minh quyền kiểm soát thực tế của nhà nước Liban đối với các khu vực liên quan.

Vòng đàm phán thứ 6 được tổ chức tại Đại sứ quán Mỹ ở Rome, diễn ra sau cuộc gặp trước đó tại Washington vào cuối tháng trước nhằm thúc đẩy ngừng bắn. Các bên cũng nhất trí tiếp tục đàm phán, nhưng thời gian cụ thể vẫn chưa được xác định.

Vòng đàm phán diễn ra trong bối cảnh giao tranh giữa Israel và Liban vẫn chưa chấm dứt.

Bộ trưởng Môi trường Liban Tamara El Zein cùng ngày cho biết thiệt hại về môi trường do xung đột gây ra ở nước này đã vượt quá 512 triệu USD, với hơn 7.000 ha rừng và đất rừng ở miền Nam bị cháy kể từ năm 2023.

Theo Bộ trưởng El Zein, thiệt hại về môi trường là một phần trong tổng thiệt hại trực tiếp do xung đột gây ra, ước tính có thể lên tới 11 tỷ USD./.

Diễn biến trái chiều liên quan triển vọng hòa bình Israel-Liban Ngày 11/7, Mỹ đã làm việc với Liban để thảo luận cơ chế triển khai kế hoạch Israel rút quân khỏi miền Nam Liban, song Israel cùng ngày xác nhận khả năng duy trì hiện diện quân sự lâu dài tại nước này.