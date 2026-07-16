Hà Lan ghi nhận 900 ca tử vong vượt mức bình thường trong đợt nắng nóng

Ngày 14/7, cơ quan y tế Hà Lan cho biết trong thời gian cuối tháng 6 và đầu tháng 7, nước này đã ghi nhận hơn 900 ca tử vong vượt mức bình thường trong đợt nắng nóng thiêu đốt Tây Âu.

Trong tuyên bố, Viện Y tế Công cộng và Môi trường Quốc gia Hà Lan đã ghi nhận 911 ca tử vong hơn mức bình thường trong giai đoạn từ ngày 22/6 đến ngày 5/7, đặc biệt với những người từ 80 tuổi trở lên và những người sống ở miền Nam và miền Đông, nơi nhiệt độ lên tới gần 40 độ C ở một số khu vực.

Cơ quan này cho biết nguyên nhân của những ca tử vong này chưa được xác định, nhưng nắng nóng rất có thể ảnh hưởng.

Hà Lan là quốc gia mới nhất báo cáo tỷ lệ tử vong gia tăng sau đợt nắng nóng kéo dài hồi tháng 6. Trước đó, Bỉ, Anh, Pháp và Tây Ban Nha đều cảnh báo hàng nghìn ca tử vong trên mức bình thường.

Theo nhóm các nhà khoa học World Weather Attribution, các đợt nắng nóng tháng 6 "hầu như không thể xảy ra" nếu không có biến đổi khí hậu.

Trong khi đó, đợt nắng nóng hiện nay lại đang cản trở giải đua xe đạp nổi tiếng thế giới Tour de France tại Pháp.

Theo lực lượng y tế mùa giải, sau 10 ngày đua trong điều kiện nhiệt độ không bao giờ xuống dưới 30 độ C và thường xuyên vượt quá 40 độ C, cơ thể của các tay đua mệt mỏi hơn so với thường lệ ở giai đoạn này của cuộc đua. Đáng chú ý, các tay đua còn chưa bắt đầu những chặng leo núi cao đầy thử thách của tuần thứ ba.

Hiện, mọi nỗ lực đều tập trung để đảm bảo làm mát cho các vận động viên đồng thời giảm thiểu nguy cơ say nắng. Các bác sỹ cũng cảnh báo việc cơ thể phải tiêu hao lượng lớn năng lượng cho mục đích làm mát trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, giấc ngủ của các vận động viên, cản trở khả năng phục hồi sau mỗi chặng đua.

Nắng nóng cũng buộc các hướng dẫn viên leo núi người Italy phải tạm dừng các chuyến leo núi Mont Blanc vì sự bất ổn của các sông băng dẫn đến đỉnh núi cao nhất châu Âu.

Theo Hiệp hội Hướng dẫn viên Courmayeur, dưới cái nóng tháng 6 vừa qua, các sông băng hiện đầy những khe nứt, rất khó tìm được đường đi đúng và không đủ an toàn để leo núi. Những người leo núi vẫn có thể tìm cách chinh phục đỉnh núi này từ phía Pháp, tuyến đường được đánh giá là dễ đi hơn./.

Nắng nóng kỷ lục khiến số ca tử vong tại Đức tăng 32% Cơ quan Thống kê Liên bang Đức cho biết khoảng 23.900 người đã tử vong trên toàn quốc trong tuần từ ngày 22-28/6 do nắng nóng, tăng 7.100 trường hợp so với 3 tuần liền trước.