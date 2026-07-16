Nhiều vụ nổ làm rung chuyển thủ đô của Ukraine

Rạng sáng 16/7, thủ đô Kiev của Ukraine ghi nhận nhiều vụ nổ sau khi Không quân Ukraine phát cảnh báo về việc nhiều tên lửa đạn đạo đang tiếp cận thủ đô.

Các vụ nổ, diễn ra liên tiếp sau khi xuất hiện nhiều tia sáng trên bầu trời thành phố, chỉ vài giờ sau chuyến thăm của Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen nhằm thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa Liên minh châu Âu (EU) và Ukraine.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko xác nhận một nhà kho đã bị trúng tên lửa, trong khi các mảnh vỡ rơi xuống một số công trình không phải khu dân cư. Chưa có thông tin về thương vong.

Cùng thời điểm, giới chức thành phố Kharkov ở Đông Bắc Ukraine cho biết đã ghi nhận vụ tấn công bằng các thiết bị bay không người lái (UAV) chiến đấu.

Ukraine hiện đang đối mặt với tình trạng thiếu tên lửa PAC-3 cho các tổ hợp phòng không Patriot, do Mỹ sản xuất, vốn là phương tiện chủ lực để đánh chặn tên lửa đạn đạo.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ cho phép Ukraine sản xuất tên lửa cho hệ thống Patriot. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 15/7 hy vọng việc sản xuất có thể bắt đầu vào cuối năm nay nhằm tăng cường năng lực phòng thủ./.

Ukraine: Nhiều tiếng nổ vang lên ở khu vực trung tâm và phía Đông thủ đô Kiev Theo Thị trưởng Vitali Klitschko, thủ đô Kiev của Ukraine hứng chịu các vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái, khiến ít nhất 5 người bị thương và nhiều công trình bị hư hại.

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