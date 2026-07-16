Mỹ áp thuế 25% đối với một số hàng hóa nhập khẩu từ Brazil

Chính phủ Mỹ ngày 15/7 thông báo sẽ áp thuế bổ sung 25% đối với một số hàng hóa nhập khẩu từ Brazil sau cuộc điều tra kéo dài một năm về các chính sách thương mại và một số chính sách khác của nền kinh tế Mỹ Latinh này.

Theo một quan chức cấp cao của Chính phủ Mỹ, mức thuế mới sẽ có hiệu lực từ ngày 22/7 và sẽ được áp dụng đối với hàng nghìn mặt hàng nhập khẩu từ Brazil, nhưng sẽ miễn trừ cho một số nhóm hàng xuất khẩu lớn như dầu khí, thịt bò, càphê, cam và linh kiện máy bay. Quan chức trên cũng cho biết ethanol của Brazil sẽ thuộc diện chịu mức thuế mới.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Brazil đã áp dụng một loạt chính sách thương mại không công bằng đối với Mỹ. Trước khi quyết định trên được công bố, một quan chức Chính phủ Brazil cho biết nước này không loại trừ khả năng áp dụng các biện pháp đáp trả.

Năm ngoái, Chính phủ Mỹ từng áp mức thuế 40% đối với nhiều mặt hàng xuất khẩu của Brazil. Tuy nhiên, sau cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva vào tháng 11, Washington đã ban hành sắc lệnh hủy bỏ một phần các mức thuế này.

Đến tháng 2 năm nay, Tòa án Tối cao Mỹ phán quyết rằng việc sử dụng luật về tình trạng khẩn cấp để áp các mức thuế trên là không phù hợp với quy định pháp luật, buộc Chính phủ Mỹ phải dỡ bỏ phần thuế còn lại đối với Brazil và một số quốc gia khác. Sau đó, Washington áp mức thuế tạm thời 10% đối với gần như toàn bộ hàng hóa nhập khẩu, song mức thuế này sẽ hết hiệu lực trong tháng này.

Tháng 7/2025, Chính phủ Mỹ đã khởi động cuộc điều tra đối với các hoạt động thương mại của Brazil theo Điều 301 của Đạo luật Thương mại Mỹ. Đây cũng là cơ sở pháp lý sẽ được sử dụng để áp dụng mức thuế mới từ tuần tới. Chính quyền Mỹ hiện cũng đang sử dụng Điều 301 để chuẩn bị thêm hai gói thuế quan khác, có thể áp dụng đối với hàng chục quốc gia./.

Liên minh châu Âu đề nghị Mỹ miễn thuế thêm nhiều mặt hàng Liên minh châu Âu đã gửi cho Mỹ danh sách các mặt hàng mà liên minh này tin rằng có thể được giảm thuế và hai bên đang thảo luận về danh sách đó.

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