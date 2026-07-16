Xung đột tại Trung Đông: Israel và Liban thúc đẩy dự án thí điểm theo thỏa thuận

Trong tuyên bố do Đại sứ quán Mỹ tại Beirut (Liban) công bố sau vòng đàm phán của Israel-Liban tại Rome (Italy) ngày 14-15/7, quan chức Mỹ đánh giá hai ngày thảo luận diễn ra “hiệu quả và tích cực.”

Theo quan chức này, các bên đã thống nhất cơ cấu và nguyên tắc triển khai các khu vực thí điểm, dự kiến sẽ hoàn thiện và thực hiện trong những ngày tới.

Theo quan chức Mỹ, hai bên sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc thảo luận kỹ thuật mở rộng, tập trung triển khai toàn bộ nội dung của khuôn khổ ba bên, hướng tới một thỏa thuận toàn diện giữa Israel và Liban.

Thông tin trước đó cho biết hai bên đã làm rõ thêm kế hoạch và điều kiện rút quân của Israel, việc triển khai Lực lượng Vũ trang Liban (LAF), việc giải giáp phong trào Hezbollah và xác minh quyền kiểm soát thực tế của nhà nước Liban đối với các khu vực liên quan. Tuy nhiên, thỏa thuận bước đầu hiện chưa đưa ra thời hạn cụ thể cho việc Israel rút quân.

Kênh truyền hình Al Jadeed của Liban dẫn nguồn thạo tin cho biết phương thức xác minh những khu vực thí điểm khả năng sẽ do một bên thứ ba đảm nhiệm.

Phía Liban cho biết hai bên chưa đưa ra quyết định cuối cùng, song đã đề cập khả năng lực lượng Liên hợp quốc đảm nhiệm vai trò này, đồng thời cho biết hai bên không thảo luận việc khám xét nhà dân trong khuôn khổ khu vực thí điểm.

Theo các nguồn tin Liban, nước này đang thúc đẩy triển khai dự án thí điểm “sớm nhất có thể,” muộn nhất là trong vòng 1 tuần. Trong khi đó, phong trào Hezbollah ở Liban đã bác bỏ thỏa thuận trên.

Về phía Israel, Ngoại trưởng Gideon Saar khẳng định nước này sẵn sàng thúc đẩy việc triển khai hai khu vực thí điểm nói trên. Các quan chức Israel cũng tuyên bố lực lượng nước này sẽ tiếp tục hiện diện tại một “vùng an ninh” sâu khoảng 10km dọc biên giới chừng nào Hezbollah chưa giải giáp.

Trước đó, Israel đề xuất hai khu vực thí điểm đầu tiên cho quá trình rút quân, bao gồm các thị trấn Froun, Ghandourieh, Zawtar al-Gharbieh và Zawtar al-Sharqieh, nằm ở khu vực trung tâm miền Nam Liban, gần sông Litani có vị trí chiến lược.

Vòng đàm phán thứ 6, được tổ chức tại Đại sứ quán Mỹ ở Rome, diễn ra sau cuộc gặp trước đó tại Washington vào cuối tháng trước nhằm thúc đẩy ngừng bắn. Các bên cũng nhất trí tiếp tục đàm phán, nhưng thời gian cụ thể vẫn chưa được xác định.



Vòng đàm phán diễn ra trong bối cảnh giao tranh giữa Israel và Liban vẫn chưa chấm dứt. Chỉ ít giờ sau khi đàm phán tại Rome kết thúc, quân đội Israel thông báo 3 thành viên Hezbollah đã thiệt mạng tại khu vực Beit Yahoun, thuộc “vùng an ninh” ở miền Nam Liban./.

Israel và Liban tiến gần thỏa thuận chuyển giao kiểm soát miền Nam Liban Israel và Liban đã đạt được tiến triển trong việc xây dựng cơ chế rút quân của Israel khỏi hai “khu vực thí điểm” đầu tiên ở miền Nam Liban và nhất trí tiếp tục đàm phán về vấn đề này.