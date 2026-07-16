Mỹ tăng cường không kích, Iran cảnh báo mở rộng tấn công

Xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang trong ngày 16/7 khi Mỹ mở rộng các cuộc không kích sang nhiều khu vực ở miền Bắc Iran, trong khi Tehran đáp trả bằng các đợt tấn công tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào các mục tiêu có liên quan đến Mỹ trong khu vực.

Các cuộc tấn công của quân đội Mỹ vào rạng sáng 16/7 nhằm vào các mục tiêu ở khu vực quanh thủ đô Tehran và tỉnh Semnan, nơi đặt nhiều cơ sở sản xuất tên lửa đạn đạo và chương trình vũ trụ của Iran.

Truyền thông Iran cũng ghi nhận các vụ không kích tại các tỉnh Hamedan, Hormozgan, Khuzestan, Lorestan, Markazi và Sistan-Baluchestan.

Trước đó một ngày, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết đã tấn công các mục tiêu phòng thủ và tên lửa của Iran trên đảo Greater Tunb, vị trí chiến lược nằm gần Eo biển Hormuz.

Một cuộc không kích khác nhằm vào doanh trại của Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới 388 tại tỉnh Sistan-Baluchestan được truyền thông Iran cho biết đã khiến 7 quân nhân thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Cũng trong ngày 16/7, quân đội Mỹ xác nhận đã nổ súng vào tàu chở dầu Belma treo cờ Curacao khi tàu này hướng tới đảo Kharg - cảng xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất của Iran.

Theo phía Mỹ, sau nhiều lần cảnh báo không được đáp lại, một máy bay quân sự đã phóng tên lửa vào ống khói của con tàu để vô hiệu hóa khả năng di chuyển.

Đáp trả, người phát ngôn Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran, Đại tá Ebrahim Zolfaghari, cảnh báo Tehran có thể mở rộng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng trong khu vực nếu Mỹ thực hiện lời đe dọa tấn công các cây cầu và nhà máy điện của Iran.

Ông đồng thời khẳng định Iran sẽ không chấp nhận bất kỳ sự can thiệp nào của Mỹ vào eo biển Hormuz, coi đây là "lằn ranh đỏ không thể xâm phạm". Theo giới chức Iran, các cuộc không kích của Mỹ đã khiến hơn 35 người thiệt mạng và trên 300 người bị thương.

Diễn biến mới đã làm dấy lên lo ngại thỏa thuận tạm thời nhằm chấm dứt xung đột Iran trước đó sẽ hoàn toàn đổ vỡ.

Trong khi đó, phát biểu tại Islamabad, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan Tahir Hussain Andrabi bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình trạng leo thang hiện nay, nhấn mạnh xung đột không mang lại lợi ích cho bất kỳ bên nào và kêu gọi các bên nối lại đối thoại, ngoại giao.

Ông khẳng định các nỗ lực trung gian hòa giải của Pakistan vẫn được duy trì, dù tiến trình này đang gặp nhiều khó khăn.

Giá dầu Brent trong phiên giao dịch ngày 16/7 đã vượt 85 USD/thùng, cao hơn khoảng 15% so với trước khi xung đột bùng phát nhưng vẫn thấp hơn mức gần 120 USD/thùng từng ghi nhận trong giai đoạn căng thẳng nhất./.

Iran tuyên bố chưa nối lại đàm phán với Mỹ, cảnh báo rút khỏi MoU Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran khẳng định Iran không còn coi mình bị bản MoU với Mỹ ký ngày 17/6 ràng buộc, với lý do Washington đã nhiều lần vi phạm các cam kết trong thỏa thuận.