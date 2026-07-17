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Sức khoẻ nạn nhân vụ lật canô tại Phú Quốc đang chuyển biến tích cực

Theo thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh, sau 3 ngày tiếp tục điều trị chuyên sâu, nam bệnh nhân người Ấn Độ đã có những chuyển biến tích cực.

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Chiều 16/7, theo thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh, sau 3 ngày tiếp tục điều trị chuyên sâu, nam bệnh nhân người Ấn Độ đã có những chuyển biến tích cực./.

(TTXVN/Vietnam+)
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