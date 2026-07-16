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Vụ tai nạn cano ở Phú Quốc: Sức khoẻ nạn nhân cuối cùng đang tiến triển tích cực

Chiều 16/7, Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, sau 3 ngày tiếp tục điều trị chuyên sâu, nam bệnh nhân đã có những chuyển biến tích cực.

Đinh Hằng
Bác sỹ Trần Thanh Linh, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Chợ Rẫy, điều trị cho nạn nhân. (Ảnh: TTXVN phát)
Bác sỹ Trần Thanh Linh, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Chợ Rẫy, điều trị cho nạn nhân. (Ảnh: TTXVN phát)

Liên quan đến tình hình sức khoẻ của nạn nhân cuối cùng trong vụ lật ca nô tại Phú Quốc, chiều 16/7, Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, sau 3 ngày tiếp tục điều trị chuyên sâu, nam bệnh nhân đã có những chuyển biến tích cực.

Bác sỹ Nguyễn Lý Minh Duy, Khoa Hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, tình hình sức khoẻ bệnh nhân đang tốt dần lên. Nam bệnh nhân tỉnh, có thể tiếp xúc được nhưng vẫn còn chậm, tình trạng xuất huyết não đã được kiểm soát.

Thời điểm nhập viện, bệnh nhân bị tổn thương phổi do hít sặc nước biển và phải đặt ống thở. Hiện tình trạng hô hấp đã được cải thiện, người bệnh có thể tự thở được nhưng vẫn phải hỗ trợ oxy.

Liên quan đến tim mạch, sau khi được can thiệp tái thông mạch vành và đặt máy tạo nhịp để hỗ trợ thì huyết áp của người bệnh đã ổn định. Hướng tiếp, Bệnh viện sẽ tiếp tục điều trị tích cực để ổn định các cơ quan của người bệnh và hi vọng trong thời gian tới người bệnh sẽ hồi phục tốt.

Trước đó, phóng viên TTXVN đã đưa tin, khoảng 13 giờ chiều 11/7, ca nô mang biển số AG-26751 của Công ty Minh Huy PQ ở đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang chở 32 du khách Ấn Độ và 4 người Việt Nam từ hòn Mây Rút Ngoài trở về cảng An Thới.

Khi canô chạy được khoảng 400m thì đã lật úp khiến 15 người tử vong và nhiều người bị thương. Đến nay, 31 trong 32 du khách Ấn Độ gặp nạn (trong đó có 15 thi thể người tử vong) đã được đưa về Ấn Độ. Hiện chỉ còn một du khách Ấn Độ là nam giới 54 tuổi sau khi được điều trị tại Bệnh viện Mặt trời Phú Quốc đã được chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh điều trị chuyên sâu do tình trạng nặng.

Nam nạn nhân bị suy hô hấp nặng do ngạt nước, sốc, đa chấn thương, xuất huyết não, mắc bệnh lý nền đái tháo đường và nhồi máu cơ tim cấp do tắc động mạch vành.

Nguyên nhân vụ tai nạn đường thủy ở Phú Quốc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Vụ tai nạn cano ở Phú Quốc #Tai nạn cano #Lật cano An Giang
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